Дело Найема: заседание не состоялось – кто-то испортил диск с видеоуликами
Источник: брат пострадавшего, юрист Маси Найем в Facebook
На судебном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу о нападении на нардепа Мустафа Найема не смогли проиграть записи инцидента: видеодоказательства оказались поврежденными.
Прямая речь: Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно из-за подшивки к делу.
Непонятно – порча доказательств была умышленной или случайной, и откроются ли файлы на поврежденном диске. Но мы предпримем меры, чтобы виновный в повреждении диска был найден и наказан.
Детали: На видео был записан инцидент, в котором Мустафа Найем "гнался за нападающими до улицы Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами".
Кроме того, на заседании должны были просмотреть записи общегородской системы видеонаблюдения "Безопасный город".
Записи не открылись из-за программного обеспечения суда, которое, как оказалось, не поддерживает формат, в котором были сохранены файлы.
Судебное заседание перенесли на 14 августа.
В деле по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) фигурируют участники избиения Найема Саитов Ахмед, Саитов Магомет-Салих и Темербулатов Умалт.
Что предшествовало: 15 августа 2018 года Шевченковский райсуд постановил взять под стражу беглеца Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в причастности к избиению нардепа.
Также в августе суд отказал другому фигуранту дела Ахмеду Саитову в разрешении оставить загранпаспорт на руках.
История вопроса:
- 30 апреля на дороге возле Бессарабского рынка в Киеве Найем вступил в перепалку с одним из водителей, за что ему сломали челюсть.
- Троих злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.
- Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.
- 5 мая глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители Азербайджана задержали Магомеда-Амина Саитова, начаты экстрадиционные процедуры.
- 8 мая пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что суд в Азербайджане отпустил Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в избиении Мустафы Найема, под личное обязательство.
- ГПУ направляла в Азербайджан запрос на экстрадицию Магомеда-Амина Саитова, но там отказали Украине.
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