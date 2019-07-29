Дело Найема: заседание не состоялось – кто-то испортил диск с видеоуликами

Источник: брат пострадавшего, юрист Маси Найем в Facebook

На судебном заседании Шевченковского райсуда Киева по делу о нападении на нардепа Мустафа Найема не смогли проиграть записи инцидента: видеодоказательства оказались поврежденными.

Прямая речь: Видеодиск оказался испорченным - на нем имеется прокол, возможно из-за подшивки к делу.

Непонятно – порча доказательств была умышленной или случайной, и откроются ли файлы на поврежденном диске. Но мы предпримем меры, чтобы виновный в повреждении диска был найден и наказан.

Детали: На видео был записан инцидент, в котором Мустафа Найем "гнался за нападающими до улицы Скоропадского, где его повалили на землю и били ногами".

Кроме того, на заседании должны были просмотреть записи общегородской системы видеонаблюдения "Безопасный город".

Записи не открылись из-за программного обеспечения суда, которое, как оказалось, не поддерживает формат, в котором были сохранены файлы.

Судебное заседание перенесли на 14 августа.

В деле по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство) фигурируют участники избиения Найема Саитов Ахмед, Саитов Магомет-Салих и Темербулатов Умалт.

Что предшествовало: 15 августа 2018 года Шевченковский райсуд постановил взять под стражу беглеца Магомеда-Амина Саитова, подозреваемого в причастности к избиению нардепа.

Также в августе суд отказал другому фигуранту дела Ахмеду Саитову в разрешении оставить загранпаспорт на руках.

История вопроса:

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