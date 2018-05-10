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Україна попросила Азербайджан про екстрадицію нападника на Найєма

Четвер, 10 травня 2018, 16:40

Генеральна прокуратура направила до Азербайджану запит на екстрадицію в Україну Магомеда-Аміна Саітова, який підозрюється в побитті нардепа Мустафи Найєма.

Про це повідомила "Українській правді" речниця генерального прокурора Лариса Сарган.

"У вівторок (8 травня - УП) відправили пакет екстрадиційних документів", - сказала вона.

Сарган зауважила, що міжнародне законодавство не обмежує терміни розгляду такого запиту, тож про дату видачі Саітова наразі говорити зарано.

Як повідомлялося, 6 травня заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців.

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого - Саітова, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Саітова було затримано в Азербайджані.

Того ж дня суд в Азербайджані відпустив Саітова під особисте зобов’язання.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НайємАзербайджанГенпрокуратура
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