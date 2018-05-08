У Баку відпустили підозрюваного в побитті Найєма

Суд в Азербайджані відпустив Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, під особисте зобов’язання.

Про це у коментарі Українській правді повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

"Суд в Азербайджані обрав для Саітова особисте зобов’язання, тому його відпустили", - пояснила Сарган і наголосила, що тепер він має з’являтися на вимогу до правоохоронних органів.

Саітова затримали в Баку, 5 травня йому обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Сарган пояснила, що українська сторона готує матеріали для екстрадиції в Україну підозрюваного у побитті нардепа.

На питання, як довго будуть готуватися відповідні документи і коли їх мають надіслати в Баку, прес-секретар відповіла: "Сьогодні-завтра, можливо їх підготували і надіслали ще вчора".

Сам нардеп у Facebook написав, що у будь-якому випадку залишається питання, чому азербайджанський суд відпустив підозрюваного, враховуючи висунуті йому звинувачення.

Найєм також повідомив, що низка прокурорів Шевченківського району є близькими друзями підозрюваного.

"Один є родичем їх партнера по бізнесу, а другий - уже після того, як отримав на руки нашу справу, - зустрічався з родичами втікача", - написав нардеп.

6 травня заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців.

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті Мустафи Найєма, було затримано в Азербайджані, розпочато екстрадиційні процедури.

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що запит про затримання та арешт Саітова було направлено до Азербайджану 2 травня, а запит на його видачу буде направлено "найближчим часом".

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником кофлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукують за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти.

2 травня Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".