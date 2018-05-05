В Азербайджані затримали підозрюваного в побитті Найєма

Правоохоронцями Азербайджану затримано Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, йдеться на сайті МВС.

За словами міністра, 29-ти річного чоловіка, який наніс тілесні ушкодження народному депутату, правоохоронці Києва оголосили в розшук ще 2 травня.

Магомед-Амін Саітов Фото з сайту МВС

"5 травня правоохоронці Азербайджану на вимогу українського слідства затримали підозрюваного. Розпочато екстрадиційні процедури", - повідомили в МВС.

Аваков нагадав, що інцидент стався 30 квітня у Києві. Трьом учасникам події оголошено про підозру у вчиненні групового хуліганства. Судом вже обрано міру запобіжного заходу.

"Четвертий учасник – через 20 хвилин після події замовив квиток на літак і через 2,5-3 години вилетів у Баку. На момент перетину кордону його особа ще не була встановлена, проте йому заочно повідомили про підозру за кількома статтями та оголосили у розшук. Сьогодні його було затримано нашими азербайджанськими колегами", - зазначив міністр.

Разом з тим, заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що запит на видачу Саітова буде направлено ближчим часом.

Він також повідомив, що в суботу суд в Азербайджані обере Саітову запобіжний захід.

За словами Єніна, запит про затримання та арешт підозрюваного в побитті Найєма було направлено Генпрокуратурою до айзербайджанських колег у середу.

30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – а в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Шевченківській райсуд обрав для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід, а для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти.

2 травня Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного в побитті народного депутата Мустафи Найєма, оголосили в розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".