Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 29 липня: Коаліція та міністерські крісла, звільнення керівника поліції Дніпропетровщини

Понеділок, 29 липня 2019, 21:28
Новини 29 липня: Коаліція та міністерські крісла, звільнення керівника поліції Дніпропетровщини

Представник президента заявив, що коаліція вже є, начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з посади — новини, які були актуальні 29 липня.

Про коаліцію та крісла

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", – сказав Герус.

Про Віталія Глуховерю

Начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з займаної посади після конфлікту, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.

Нагадуємо, що 27 липня президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

Заступник голови Офісу глави держави Кирило Тимошенко заявив, що в умовах наявності у Зеленського більшості у парламенті ніхто не збирається "влаштовувати диктатуру" при ухваленні рішень.

У сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Зеленський призначив своїм позаштатним радником Володимира Бородянського — колишнього гендиректора телеканалу "СТБ", який належить олігарху Віктору Пінчуку.

Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк і якого відпустили під нічний домашній арешт після діагнозу "гіпертонічний криз", помітили на футбольному матчі в Одесі.

44-річного українця Івана Іванова убили на одній з туристичних стежок гори Пік Чепмена у Кейптауні, що в Південно-Африканській Республіці. Вбивство сталося 27 липня. На чоловіка напали троє і кілька разів ударили в груди ножем, в результаті кровотечі українець загинув.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Останні новини
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
Усі новини...
Реклама: