Новини 29 липня: Коаліція та міністерські крісла, звільнення керівника поліції Дніпропетровщини

Представник президента заявив, що коаліція вже є, начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з посади — новини, які були актуальні 29 липня.

Про коаліцію та крісла

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті вже є, і що вона забере все міністерські крісла.

"Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади, які саме, поки не знаю", – сказав Герус.

Про Віталія Глуховерю

Начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з займаної посади після конфлікту, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.

Нагадуємо, що 27 липня президент Володимир Зеленський заявив, що вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова звільнити начальника поліції Дніпропетровщини Віталія Глуховерю.

Про телеграм-канал "Української правди"

Нагадуємо, що у нас є телеграм-канал "УП. Кляті питання", який читає більше 15 тисяч людей. У нас там завжди короткі та зрозумілі відповіді про те, що відбувається у країні та світі і смішні підводки до публікацій.

Про інші важливі новини

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У сформованому після парламентських виборів новому українському уряді може бути створено одне міністерство з гуманітарної політики на базі міністерств культури, молоді та спорту, інформаційної політики.

Зеленський призначив своїм позаштатним радником Володимира Бородянського — колишнього гендиректора телеканалу "СТБ", який належить олігарху Віктору Пінчуку.

Ігоря Павловського, якого підозрюють у приховуванні злочину у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк і якого відпустили під нічний домашній арешт після діагнозу "гіпертонічний криз", помітили на футбольному матчі в Одесі.

44-річного українця Івана Іванова убили на одній з туристичних стежок гори Пік Чепмена у Кейптауні, що в Південно-Африканській Республіці. Вбивство сталося 27 липня. На чоловіка напали троє і кілька разів ударили в груди ножем, в результаті кровотечі українець загинув.