Новости 29 июля: Коалиция и министерские кресла, увольнение руководителя полиции Днепропетровской области
Представитель президента заявил, что коалиция уже есть, начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с должности — новости, которые были актуальны 29 июля.
О коалиции и креслах
Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – сказал Герус.
О Виталие Глуховерю
Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.
Напомним, что 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.
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