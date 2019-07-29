Новости 29 июля: Коалиция и министерские кресла, увольнение руководителя полиции Днепропетровской области

Представитель президента заявил, что коалиция уже есть, начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с должности — новости, которые были актуальны 29 июля.

О коалиции и креслах

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте уже есть, и что она заберет все министерские кресла.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – сказал Герус.

О Виталие Глуховерю

Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Напомним, что 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Напоминаем, что у нас есть телеграмм канал "УП. Кляті питання", который читает почти 15 тысяч человек. У нас там всегда короткие и понятные ответы о том, что происходит в стране и мире и смешные подводки к публикациям.

О других важных новостях

Заместитель председателя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко заявил, что в условиях наличия у Зеленского большинства в парламенте никто не собирается "устраивать диктатуру" при принятии решений.

В сформированном после парламентских выборов новом украинском правительстве может быть создано одно министерство по гуманитарной политике на базе министерств культуры, молодежи и спорта, информационной политики.

Зеленский назначил своим внештатным советником Владимира Бородянского — бывшего гендиректора телеканала "СТБ", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку.

Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и которого отпустили под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном матче в Одессе.

44-летнего украинца Иван Иванов убили на одной из туристических троп горы Пик Чепмена в Кейптауне, что в Южно-Африканской республике. Убийство произошло 27 июля. На мужчину напали трое и несколько раз ударили в грудь ножом, в результате кровотечения украинец погиб.