ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо
Центральна виборча комісія розподілила ефірний час для проведення передвиборчої агітації політичними партіями на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо.
Про це у Facebook повідомляє прес-служба ЦВК.
Зазначається, що ефірний час буе надаватися у два етапи - двома рівними частинами по 30 хвилин.
"Ефірний час для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в ЗБВО, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в ОВО, на регіональних радіоканалах не надається", - заявили в Комісії.
Крім цього, ЦВК зареєструвала ще 32 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року. 19 – від Світового Конгресу Українців, 13 – від Українського Конгресового Комітету Америки.
Нагадаємо:
- Раніше Центральна виборча комісія затвердила форму і текст виборчого бюлетеня.
- Партії провели жеребкування, де визначився порядок друку політичних силу бюлетенях на виборах до Верховної Ради.
- Вибори до Ради відбудуться 21 липня.
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