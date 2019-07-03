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ЦВК виділила партіям по 60 хвилин на агітацію на ТБ і радіо

Середа, 3 липня 2019, 02:14

Центральна виборча комісія розподілила ефірний час для проведення передвиборчої агітації політичними партіями на загальнонаціональному каналі Суспільного телебачення та Суспільного радіо.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що ефірний час буде надаватися у два етапи - двома рівними частинами по 30 хвилин.

"Ефірний час для проведення передвиборної агітації політичними партіями, кандидати в народні депутати України від яких зареєстровані в ЗБВО, а також кандидатами в народні депутати України, зареєстрованими в ОВО, на регіональних радіоканалах не надається", - заявили в Комісії.

Крім цього, ЦВК зареєструвала ще 32 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року. 19 – від Світового Конгресу Українців, 13 – від Українського Конгресового Комітету Америки. 

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: ЦВКвибори
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