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У Росії назвали безумством ідею команди Зеленського про російськомовний канал

Вівторок, 30 липня 2019, 11:50
У Росії назвали безумством ідею команди Зеленського про російськомовний канал

Джерело: Facebook Марії Захарової.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова вважає нонсенсом плани Офісу президента України створити всесвітній російськомовний телеканал для боротьби за уми українців на Донбасі і в Криму.

Пряма мова: "Тобто щоб переконати людей, котрі намагаються відстояти право говорити по-російськи на Україні, в тому, що вони неправі, Київ створить російськомовний канал.

Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська, відповідно до нового закону про мову, дозволена лише для приватного спілкування та релігійних обрядів!

Безумство того, що відбувається, настільки неймовірне, що історія більше нагадує якусь біблійну притчу, ніж ситуацію з наших днів".

Цьому передувала заява заступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка про проект запуску українського російськомовного каналу, який покривав би "російськомовне населення в усьому світі", щоб "боротися і за уми українців на окупованих територіях Донбасу і Криму, і за уми росіян на території РФ" .

У команді Володимира Зеленського хочуть, щоб це був державний канал, але домовляються з приватними каналами "про передачу прав на використання їхнього найкращого контенту".

Історія питання:

  • За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні було запроваджено квоти для підтримки державної мови, а також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
  • Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили  Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.

Теми: Росіямователебачення
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