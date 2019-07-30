В России назвали безумием идею команды Зеленского о русскоязычном канале
Источник: Facebook Марии Захаровой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает нонсенсом планы Офиса президента Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.
Пряма речь: "То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал.
Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!
Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".
Этому предшествовало заявление заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".
В команде Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал, но договариваются с частными каналами "о передаче прав на использование их лучшего контента".
История вопроса:
- При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка, а также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.
- Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.