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В России назвали безумием идею команды Зеленского о русскоязычном канале

Вторник, 30 июля 2019, 11:50
В России назвали безумием идею команды Зеленского о русскоязычном канале

Источник: Facebook Марии Захаровой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает нонсенсом планы Офиса президента Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.

Пряма речь: "То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал.

Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!

Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".

Этому предшествовало заявление заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".

В команде Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал, но договариваются с частными каналами "о передаче прав на использование их лучшего контента".

История вопроса:

  • При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка, а также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.
  • Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.

Темы: Росcияязыктелевидение
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