В России назвали безумием идею команды Зеленского о русскоязычном канале

Источник: Facebook Марии Захаровой.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает нонсенсом планы Офиса президента Украины создать всемирный русскоязычный телеканал для борьбы за умы украинцев на Донбассе и в Крыму.

Пряма речь: "То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал.

Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!

Безумие происходящего настолько невероятно, что история большее напоминает какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней".

Этому предшествовало заявление заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о проекте запуска украинского русскоязычного канала, который покрывал бы "русскоязычное население во всем мире", чтобы "бороться и за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, и за умы россиян на территории РФ".

В команде Владимира Зеленского хотят, чтобы это был государственный канал, но договариваются с частными каналами "о передаче прав на использование их лучшего контента".