Проти свідка не може бути проваджень – адвокат Порошенка

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Вівторок, 30 липня 2019, 22:38

Джерело: блог Ігоря Голованя

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань відповів на репліку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про нібито 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Пряма мова: Як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника. А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11.

На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім директора ДБР, звичайно.

Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести лад в очолюваній установі і розібратися, хто ж там організовує витоки інформації.

Що передувало: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи і "не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон". 

Труба заявив, що екс-президент "заперечує дійсність" і "добре знає", що є 11 проваджень щодо нього.

Раніше у ДБР пояснювали, що вони взагалі не відкривають справи проти когось, тому йдеться про провадження, де фігурує Петро Порошенко.

Читайте інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Дізнатися більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Історія питання:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте менш як за півгодини екс-президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
  • Порошенко вважає, що Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Українська правда

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Теми: Порошенко Труба ДБР


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