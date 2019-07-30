Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проти свідка не може бути проваджень – адвокат Порошенка

Вівторок, 30 липня 2019, 22:38
Проти свідка не може бути проваджень – адвокат Порошенка

Джерело: блог Ігоря Голованя

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань відповів на репліку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про нібито 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Пряма мова: Як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника. А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11.

На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім директора ДБР, звичайно.

Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести лад в очолюваній установі і розібратися, хто ж там організовує витоки інформації.

Що передувало: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи і "не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон". 

Труба заявив, що екс-президент "заперечує дійсність" і "добре знає", що є 11 проваджень щодо нього.

Раніше у ДБР пояснювали, що вони взагалі не відкривають справи проти когось, тому йдеться про провадження, де фігурує Петро Порошенко.

Читайте інтерв’ю УП: Петро Порошенко: Зеленський – не Голобородько, це точно

Дізнатися більше: Допит без черги. Чому Порошенко раптово нагрянув у ДБР

Історія питання:

  • Вперше Порошенка викликали на допит на 17 липня, 09:30. Відповідну повістку було оприлюднено 11 липня.
  • Адвокат Порошенка Ігор Головань пояснював, що його підзахисний не піде у ДБР до виборів.
  • Порошенка викликали до ДБР як свідка у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
  • 25 липня близько 15 години Труба повідомив, що Порошенко не прийшов на допит, і його повторно викликали на 8 серпня. Проте менш як за півгодини екс-президент все-таки приїхав у Державне бюро розслідувань.
  • Порошенко вважає, що Труба може бути причетним до зливу інформації екс-заступнику голови Адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоТрубаДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляи по відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: