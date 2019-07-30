Проти свідка не може бути проваджень – адвокат Порошенка

Джерело: блог Ігоря Голованя

Адвокат п'ятого президента України Ігор Головань відповів на репліку директора Державного бюро розслідувань Романа Труби про нібито 11 кримінальних проваджень щодо Петра Порошенка.

Пряма мова: Як Петро Порошенко про ті провадження може добре знати, коли підлеглі пана Труби відповідної інформації адвокатам не надають, посилаючись на те, що ми не маємо статусу захисника. А воно і не дивно, адже наш клієнт не має статусу підозрюваного навіть і в одному провадженні, не те що в 11.

На сьогодні нам достовірно відомо те, що Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Навряд чи хто може сказати, що кримінальне провадження порушується проти свідка. Крім директора ДБР, звичайно.

Той може сказати що завгодно. Не може тільки навести лад в очолюваній установі і розібратися, хто ж там організовує витоки інформації.

Що передувало: Порошенко в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що проти нього не порушено жодної кримінальної справи і "не існує жодного факту про те, що нібито Петро Порошенко порушив закон".

Труба заявив, що екс-президент "заперечує дійсність" і "добре знає", що є 11 проваджень щодо нього.

Раніше у ДБР пояснювали, що вони взагалі не відкривають справи проти когось, тому йдеться про провадження, де фігурує Петро Порошенко.

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