Против свидетеля не может быть производств – адвокат Порошенко

Источник: блог Игоря Голованя

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань ответил на реплику директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о якобы 11 уголовных производствах по Петру Порошенко.

Прямая речь: Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11.

Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно.

Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организовывает утечку информации.

Что предшествовало: Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что Петр Порошенко якобы нарушил закон".

Труба заявил, что экс-президент "отрицает действительность" и "хорошо знает", что есть 11 производств относительно него.

Ранее в ГБР объясняли, что они вообще не открывают дела против кого-то, поэтому речь идет о производстве, где фигурирует Петр Порошенко.

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