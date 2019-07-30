Против свидетеля не может быть производств – адвокат Порошенко
Источник: блог Игоря Голованя
Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань ответил на реплику директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о якобы 11 уголовных производствах по Петру Порошенко.
Прямая речь: Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11.
Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно.
Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организовывает утечку информации.
Что предшествовало: Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что Петр Порошенко якобы нарушил закон".
Труба заявил, что экс-президент "отрицает действительность" и "хорошо знает", что есть 11 производств относительно него.
Ранее в ГБР объясняли, что они вообще не открывают дела против кого-то, поэтому речь идет о производстве, где фигурирует Петр Порошенко.
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История вопроса:
- Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.
- Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
- Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
- Экс-президент подозревает Трубу в причастности к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.
- 25 июля около 15 часов Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент приехал в Госбюро расследований.
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