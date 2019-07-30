Против свидетеля не может быть производств – адвокат Порошенко

1173 просмотра
Вторник, 30 июля 2019, 22:38

Источник: блог Игоря Голованя

Адвокат пятого президента Украины Игорь Головань ответил на реплику директора Государственного бюро расследований Романа Трубы о якобы 11 уголовных производствах по Петру Порошенко.

Прямая речь: Как Петр Порошенко о тех производствах может хорошо знать, когда подчиненные господина Трубы соответствующей информации адвокатам не предоставляют, ссылаясь на то, что мы не имеем статуса защитника. А оно и не удивительно, ведь наш клиент не имеет статуса подозреваемого ни в одном производстве, не то что в 11.

Сегодня нам достоверно известно, что Петр Порошенко является свидетелем в двух производствах. Вряд ли кто может сказать, что уголовное производство возбуждается против свидетеля. Кроме директора ГБР, конечно.

Тот может сказать что угодно. Не может только навести порядок в возглавляемом учреждении и разобраться, кто же там организовывает утечку информации.

Что предшествовало: Порошенко в интервью "Украинской правде" заявил, что против него не возбуждено ни одного уголовного дела и "не существует ни одного факта о том, что Петр Порошенко якобы  нарушил закон".

Труба заявил, что экс-президент "отрицает действительность" и "хорошо знает", что есть 11 производств относительно него.

Ранее в ГБР объясняли, что они вообще не открывают дела против кого-то, поэтому речь идет о производстве, где фигурирует Петр Порошенко.

Читайте также интервью УП: Петр Порошенко: Зеленский – не Голобородько, это точно

Знать больше: Допрос без очереди. Почему Порошенко внезапно нагрянул в ГБР

История вопроса:

  • Впервые Порошенко вызвали на допрос на 17 июля, 9:30. Соответствующая повестка была обнародована11 июля.
  • Адвокат Порошенко Игорь Головань объяснял, что его подзащитный не пойдет в ГБР до выборов.
  • Порошенко вызвали в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов, отмывания преступных доходов при покупке-продаже завода "Кузня на Рыбальском".
  • Экс-президент подозревает Трубу в причастности к сливу информации экс-заместителю главы Администрации президента Януковича Андрею Портнову.
  • 25 июля около 15 часов Труба сообщил, что Порошенко не пришел на допрос, и его повторно вызвали на 8 августа. Однако впоследствии пятый президент приехал в Госбюро расследований.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко Труба ГБР


powered by lun.ua
Материалы по теме
Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11 30 июля 2019, 16:36
Порошенко назвал условие, при котором пойдет в "жесткую оппозицию" 30 июля 2019, 12:12
Порошенко: Директор ГБР через Богдана сливает данные Портнову 30 июля 2019, 11:40
Все новости
Главные новости
Обвинения Павловского по делу Гандзюк передали в суд
Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень главы Офиса президента?
Украина арестовала российский танкер "NEYMA"
Все новости
психология

Оскорблять старших или младших по возрасту вредно. Вот почему

Фото

11 очень страшных собак, которые об этом не догадываются

Фото

Счастье в простых вещах. Фото со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів