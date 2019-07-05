ООН: У Венесуелі працюють "ескадрони смерті" Мадуро, за півтора року вбили 7 тисяч осіб

Венесуельські сили безпеки посилають "ескадрони смерті" для вбивства молодих людей і створення враження, що жертви чинили опір під час затримання. За півтора року силовики вбили майже 7 тисяч осіб.

Про це йдеться у звіті ООН, передає Reuters.

"Очевидці розповіли, що до так званих "загонів смерті" входять представники спеціальних поліцейських сил (FAES). Вони приїжджають на чорних пікапах без номерних знаків, вриваються в будинки та нападають на жінок", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійці FAES фальсифікують місця злочинів та підкидають жертавм докази, зокрема, наркотики і зброю. Вони стріляють по стінах або в повітря, щоб показати, що жертва "чинила опір".

У доповіді ООН йдеться про те, що вбивства були частиною стратегії уряду президента Ніколаса Мадуро, спрямованого на "нейтралізацію, придушення та криміналізацію політичних опонентів і людей, які критично ставляться до уряду".

Крім цього, наголошується, що минулого року сили безпеки Венесуели вбили 5287 осіб під час "опору владі", ще 1569 осіб вбили за перші 4,5 місяці 2019 року.

"Кількість ймовірних позасудових вбивств силами безпеки, особливо спецпідрозділами FAES, у контексті операцій з безпеки, є вражаюче високою", - заявила верховний комісар ООН з прав людини Мішель Берчельт.

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