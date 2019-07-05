ООН: В Венесуэле работают "эскадроны смерти" Мадуро, за полтора года убили 7 тысяч человек

Венесуэльские силы безопасности посылают "эскадроны смерти" для убийства молодых людей и создания впечатления, что жертвы сопротивлялись при задержании. За полтора года силовики убили почти 7 тысяч человек.

Об этом говорится в отчете ООН, передает Reuters.

"Очевидцы рассказали, что в так называемые "отряды смерти" входят представители Специальных полицейских сил (FAES). Они приезжают на черных пикапах без номерных знаков, врываются в дома и нападают на женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бойцы FAES фальсифицируют места преступлений и подбрасывают жертавм доказательства, в частности, наркотики и оружие. Они стреляют по стенам или в воздух, чтоб показать, что жертва "сопротивлялась".

В докладе ООН говорится, что убийства были частью стратегии правительства президента Николаса Мадуро, направленного на "нейтрализацию, подавление и криминализацию политических оппонентов и людей, которые критически относятся к правительству".

Кроме этого, подчеркивается, что в прошлом году силы безопасности Венесуэлы убили 5287 человек во время "сопротивления власти", еще 1569 человек убили за первые 4,5 месяца 2019 года.

"Количество возможных внесудебных убийств силами безопасности, особенно спецподразделения FAES в контексте операций по безопасности, является потрясающе высокой", - заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Берчельт.

Напомним: