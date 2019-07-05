ООС: снайпери під Водяним, поранений й четверо травмованих
Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 14 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український боєць поранений, чотири отримали бойові травми.
Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.
Так, противник здійснив 6 обстрілів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" і 8 – у районі "Півночі".
На "Сході" стріляли зі снайперської гвинтівки під Водяним; з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї поблизу Петрівського; зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету в околицях Новотроїцького; з великокаліберного кулемету у Миколаївці; з міномету калібру 120 мм в околицях Широкиного; з великокаліберного кулемету неподалік від Мар’їнки.
На "Півночі" тричі обстрілювали околиці Кримського з мінометів калібру 82 мм; Новотошківського – з гранатометів та великокаліберного кулемету; Новолуганського – тричі з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм.
Повідомляють про одного пораненого українського військовослужбовця та чотирьох травмованих.
Нагадаємо:
- Прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня повідомляв про одного загиблого на добу.
- У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.
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