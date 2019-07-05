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ООС: снайпери під Водяним, поранений й четверо травмованих

П'ятниця, 5 липня 2019, 20:24

Від початку доби незаконні збройні формування здійснили 14 обстрілів українських позицій на Донбасі, один український боєць поранений, чотири отримали бойові травми.

Про це інформує пресцентр Об’єднаних сил.

Так, противник здійснив 6 обстрілів у районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" і 8 – у районі "Півночі".

На "Сході" стріляли зі снайперської гвинтівки під Водяним; з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї поблизу Петрівського; зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету в околицях Новотроїцького; з великокаліберного кулемету у Миколаївці; з міномету калібру 120 мм в околицях Широкиного; з великокаліберного кулемету неподалік від Мар’їнки.

На "Півночі" тричі обстрілювали околиці Кримського з мінометів калібру 82 мм; Новотошківського – з гранатометів та великокаліберного кулемету; Новолуганського – тричі з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП; Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм.

Повідомляють про одного пораненого українського військовослужбовця та чотирьох травмованих.

Нагадаємо:

  • Прес-центр Об'єднаних сил станом на 7:00 5 липня повідомляв про одного загиблого на добу.
  • У четвер, 4 липня, в лікарні міста Курахове від отриманих поранень помер старший солдат Едуард Лобода.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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