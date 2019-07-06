Війна на сході: постраждало 6 українських військових

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Субота, 6 липня 2019, 07:50

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- два рази поблизу Водяного – з протитанкових гранатометів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї;
- двічі біля Богданівки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; 
- неподалік Новотроїцького – з протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; 
- околиці Миколаївки – з великокаліберного кулемету;
- три рази в районі населеного пункту Широкине – з мінометів калібру 120 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- околиці Мар’їнки – з великокаліберного кулемету;
- поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем;
- біля Красногорівки – з великокаліберного кулемету;
- неподалік Новогнатівки – з протитанкового гранатомету;
- околиці Ппавлополя – з автоматичного гранатомету;
- поблизу Авдіївки – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 13 разів:

- чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
- п'ять разів околиці Новолуганського – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- біля Золотого-4 – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
- неподалік Травневого – з міномету калібру 82 мм та автоматичного гранатомету;
- в районі населеного пункту Світлодарськ – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири – бойові травми. Військові зазначили, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби, 6 липня, ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Штрокине – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції сил ООС були обстріляні один раз неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з міномету калібру 82 мм.

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Теми: ООС бойові дії


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