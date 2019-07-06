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Поліція затримала ще одного ґвалтівника та вбивцю дитини

Субота, 6 липня 2019, 09:07
Поліція затримала ще одного ґвалтівника та вбивцю дитини
Фото з Facebook Аброськіна

На Дніпропетровщині затримали раніше засудженого чоловіка, який зґвалтував та вбив 14-річну дівчину.

Про це повідомив у суботу в Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв", - зазначив він.

За словами Аброськіна, чоловіка 1995 р.н. затримали у п’ятницю.

Затриманий вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину, 2005 р.н. У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.

Нагадаємо:

  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств на Одещині поліцейські виявили тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі.
  • Затриманий сусід зізнався, що затягнув її до себе у двір, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір - задушив і завдав кілька різаних ран.
  • 3 липня парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.

Українська правда
Теми: поліціяДніпропетровська область
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