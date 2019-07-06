Поліція затримала ще одного ґвалтівника та вбивцю дитини

На Дніпропетровщині затримали раніше засудженого чоловіка, який зґвалтував та вбив 14-річну дівчину.

Про це повідомив у суботу в Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв", - зазначив він.

За словами Аброськіна, чоловіка 1995 р.н. затримали у п’ятницю.

Затриманий вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину, 2005 р.н. У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.

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