Поліція затримала ще одного ґвалтівника та вбивцю дитини

12543 перегляди
Субота, 6 липня 2019, 09:07
Фото з Facebook Аброськіна

На Дніпропетровщині затримали раніше засудженого чоловіка, який зґвалтував та вбив 14-річну дівчину.

Про це повідомив у суботу в Facebook перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Дівчину поліція розшукувала з 29 червня 2019 року, але зникла вона ще раніше: батьки не повідомляли, бо були дуже зайняті розпиттям алкогольних напоїв", - зазначив він.

За словами Аброськіна, чоловіка 1995 р.н. затримали у п’ятницю.

Затриманий вказав місце, де він зґвалтував та вбив дівчину, 2005 р.н. У вказаному ним місці в ході проведення невідкладних слідчих дій був виявлений труп дитини.

Нагадаємо:

  • 19 червня при обшуку в одному з домогосподарств на Одещині поліцейські виявили тіло 11-річної дівчинки у вигрібній ямі.
  • Затриманий сусід зізнався, що затягнув її до себе у двір, намагався зґвалтувати, а коли вона стала чинити опір - задушив і завдав кілька різаних ран.
  • 3 липня парламентський комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам підтримати в цілому законопроект №6607, що впроваджує Єдиний реєстр осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей, та посилює відповідальність за ці злочини.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція Дніпропетровська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Поліція показала, де в Києві найбільше п’яних водіїв 5 липня 2019, 18:58
У центрі Києва пролунали постріли 5 липня 2019, 16:18
У київському метро відкрили незвичайний офіс поліції 5 липня 2019, 13:51
Усі новини
Головні новини
Зеленський хоче звільнення СБУшників Закарпаття з відділу "К"
Офіс президента про контрабанду: Нагору більше заносити не треба
Президент призначив керівника Закарпаття
Зеленський: Трамп вирішить питання «Північного потоку-2» на користь України
Усі новини
думка

Скільки солодощів можна давати тваринам?

комікси

Недопалки, поліетилен та інший непотріб: якими були б будні сучасної Русалоньки

здоров'я

Що не так з молочними продуктами, які ми вживаємо