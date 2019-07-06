Полиция задержала еще одного насильника и убийцу ребенка

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Суббота, 6 июля 2019, 09:07

В Днепропетровской области задержали ранее судимого мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.

Об этом сообщил в субботу в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков", - отметил он.

По словам Аброськина, мужчину 1995 г.р. задержали в пятницу.

Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.

Напомним:

  • 19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело 11-летней девочки в выгребной яме.
  • Задержанный сосед признался, что затянул ее к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран.
  • 3 июля парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам поддержать в целом законопроект №6607, внедряющий Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.

Украинская правда

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Темы: полиция Днепропетровская область


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