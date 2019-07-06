Полиция задержала еще одного насильника и убийцу ребенка

В Днепропетровской области задержали ранее судимого мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.

Об этом сообщил в субботу в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков", - отметил он.

По словам Аброськина, мужчину 1995 г.р. задержали в пятницу.

Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.

Напомним: