Полиция задержала еще одного насильника и убийцу ребенка
161 просмотр
Суббота, 6 июля 2019, 09:07
В Днепропетровской области задержали ранее судимого мужчину, который изнасиловал и убил 14-летнюю девушку.
Об этом сообщил в субботу в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Девушку полиция разыскивала с 29 июня 2019 года, но исчезла она еще раньше: родители не сообщали, потому что были очень заняты распитием алкогольных напитков", - отметил он.
По словам Аброськина, мужчину 1995 г.р. задержали в пятницу.
Задержанный указал место, где он изнасиловал и убил девушку, 2005 г.р. В указанном им месте в ходе проведения неотложных следственных действий был обнаружен труп ребенка.
Напомним:
- 19 июня при обыске в одном из домохозяйств в Одесской области полицейские обнаружили тело 11-летней девочки в выгребной яме.
- Задержанный сосед признался, что затянул ее к себе во двор, пытался изнасиловать, а когда она стала сопротивляться - задушил и нанес несколько резаных ран.
- 3 июля парламентский комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал народным депутатам поддержать в целом законопроект №6607, внедряющий Единый реестр лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, и усиливает ответственность за эти преступления.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua