Киян попереджають про грозу і шквали

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Неділя, 7 липня 2019, 12:42

У Києві та області у неділю очікується гроза та шквали.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 7 липня гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також додали, що у неділю вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.

Українська правда

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Теми: погода ДСНС Київ


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