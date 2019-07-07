Киян попереджають про грозу і шквали

У Києві та області у неділю очікується гроза та шквали.

Про це попереджає Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, по Києву та Київській області у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 7 липня гроза, шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС також додали, що у неділю вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с.