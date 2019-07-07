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Киевлян предупреждают о грозе и шквалах

Воскресенье, 7 июля 2019, 12:42
Киевлян предупреждают о грозе и шквалах

В Киеве и области в воскресенье ожидается гроза и шквалы.

Об этом предупреждает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, по Киеву и Киевской области в ближайшие 2 часа и до конца дня 7 июля гроза, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также добавили, что в воскресенье днем в западных, северных и центральных областях местами грозы, в Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с.

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧСКиев
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