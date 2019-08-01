Трамп і Путін поговорили по телефону, США запропонували допомогу в гасінні пожежі в Сибіру

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Четвер, 1 серпня 2019, 01:24

Президент США Дональд Трамп в ході телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував допомогу в ліквідації пожежі в Сибіру.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

Як зазначають у Кремлі, розмова відбулась за ініціативи американської сторони.

"Президент США запропонував посприяти Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру", - йдеться в повідомленні.

Путін, у свою чергу, "висловив щиру подяку за таке уважне ставлення" і відповів, "що російська сторона при необхідності ним скористається".

Як наголошується в повідомленні, президент Росії оцінив цей крок з боку президента США як запоруку того, що в майбутньому вдасться відновити повноформатні відносини між двома країнами.

Як пише "Медуза", загальна площа лісових пожеж в Сибіру і на Далекому Сході, за даними на кінець липня, перевищила три мільйони гектарів. Дим від пожеж поширився на інші частини країни - Західний Сибір, Урал і Поволжя.

Влада довгий час відмовлялася гасити пожежі, які не загрожують населеним пунктам, та називали це "безглуздим і навіть десь шкідливим" заняттям. В кінці липня авіація МНС і Міноборони РФ почали гасити пожежі.

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Теми: Трамп Путін Росія надзвичайна подія


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