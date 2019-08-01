Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі

Генеральний прокурор Юрій Луценко завершив відпустку у Франції.

"Завершив 10-денну відпустку в Провансі", – повідомив він у Facebook.

"Неймовірна атмосфера простоти і краси. Гори, виноград, лаванда, море. І друзі", – написав Луценко, показавши фотографії.

"І вороги, які програли вибори – і, щоб не випасти з новин, звично брешуть про готелі, в яких я ніби то проживав. Насправді – обідав", – заявив генпрокурор.

Раніше нардеп Сергій Лещенко повідомив, що "генпрокурор Луценко зник із країни і стрічки новин" на час відпочинку, але 23 липня його бачили у Горді за обідом із друзями у готелі преміум класу.

А речниця Луценка Лариса Сарган повідомила: "Сьогодні генпрокурор проводить кілька нарад, зокрема і по справі суддів ОАСК (Окружного адміністративного суду Києва)".

"Юрій Луценко нікуди не зникав, як би не пнулися деякі колишні. Так, він дійсно родиною відпочивав у французькому Провансі разом з друзями", – заявила вона.

"Натомість один блогер, що втратив недоторканність, заявив, посилаючись на невідомих очевидців, що нібито Луценко відпочиває у місті Горд. Погуглив гарні фоточки з мальовничими краєвидами місцевості – коротше, як міг, видав бажане за дійсність. Але – облом", – зіронізувала Сарган.

"Подорожуючи регіоном на авто, в одному із ресторанів міста Горд Луценки з друзями зупинилися пообідати. Уявляєте?", – додала вона

Сарган також нагадала, що "фантазії деяких журналістів про "придбану нерухомість на Сейшелах" вилилися їм у судові позови".

Лещенко на все це відповів у Telegram-каналі: "Луценко підтвердив, що прохолоджувався на відпочинку у французькому Провансі, коли президент Зеленський викликав силовиків на звіт про розслідування вбивства Павла Шеремета".

"Луценко сказав, що в шикарному готелі не відпочивав, а лише обідав. Напевно так і було: Луценко з дружиною жили в нічліжці для далекобійників, а на заощаджені гуляли по ресторанах", – зіронізував і він.

"Крім ігнору президента, Луценко під час відпустки також не прийшов на суд, де він виступає відповідачем за позовом проти нього від мене, Мустафи Найєма та Світлани Заліщук", – заявив Лещенко.

Імовірно, що обідав Луценко у готелі "La Bastide de Gordes", який має високу оцінку відвідувачів.

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