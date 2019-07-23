Князєв: Одна з версій вбивства Шеремета – діяльність екстремістів
Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета, зокрема, діяльність екстремістськи налаштованих груп осіб.
Про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським щодо розкриття вбивства журналіста.
"Слідством висунута наступна версія злочину - професійна діяльність Шеремета в Україні, а також за кордоном. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого", - сказав глава Нацполіції.
"Окремо перевіряється причетність до вчинення вбивства екстремістськи налаштованих груп осіб, які намагаються чи намагались досягнути своїх цілей - зміна влади, повалення конституційного ладу тощо злочинним шляхом", - заявив Князєв.
Також він не виключив причетність до вбивства Росії.
За його словами, робота над розкриттям злочину ще триває, але поліція все ще не можна назвати імена вбивць.
Зокрема, Князєв зазначив, що були допитані 3,5 тисячі людей, виконано 26 комплексних експертиз та отримано інформацію по 44 тисяч номерів, проведено 146 слідчих дій.
Він додав, що українські правоохоронці звернулися за міжнародно-правовою допомогою і з 9 країн вже надійшли дані.
Крім того очільник Нацполіції наголосив, що правоохоронцями опрацьована версія причетності до злочину співробітника СБУ, про що повідомляли ЗМІ,але вона наразі не підтвердилася.
3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета
Нагадаємо:
- Один з керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але за три роки ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.
- Поліція кваліфікувала вбивство за статтею "умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб".
- Журналісти "Слідство.Інфо" у документальному фільмі "Вбивство Павла", спираючись на записи камер спостереження в районі вибуху, встановили: вибухівку вночі заклала під авто жінка, її прикривав чоловік. Зловмисники перебували поруч із місцем вибуху і вранці 20 липня.
- Крім того, тієї ночі під будинком, де жив Шеремет, стояли підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода". Водій останньої Ігор Устименко виявився колишнім працівником СБУ. У Службі безпеки заявили, що він не виконував завдань відомства. Втім, Устименка допитали.
- Потім у поліції визнали, що припустилися помилок при розслідуванні вбивства Шеремета.
- Комітет захисту журналістів (CPJ) констатував, що за рік розслідування вбивства Шеремета не дало результатів – і запропонував провести міжнародне розслідування. Там не виключають, що до вбивства Шеремета можуть бути причетні влади Білорусі, Росії й України.
- П’ятий президент Петро Порошенко на початку розслідування називав його справою честі поліції й обіцяв зробити все, щоб винних покарали. У травні 2017 року президент зізнався, що чекав кращого результату.
- У вересні 2017 року стало відомо, що головне слідче управління Нацполіції засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Павла Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть участь у кримінальному судочинстві".
- У Центрі дослідження корупції й організованої злочинності вважають, що до вбивства журналіста Павла Шеремета причетна українська влада.
- У лютому 2018 року редактор-засновник "Української правди" Олена Притула виступила з вимогою до генпрокурора Юрія Луценка розслідувати загибель журналіста УП Павла Шеремета у 2016 році як терористичний акт.
- 13 квітня 2018 року заступник глави СБУ Віктор Кононенко констатував, що за майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство Шеремета.
- У серпні 2018 року у ГПУ заявили, що не знайшли підстав вважати вбивство Шеремета терактом.
- Цивільна дружина Шеремета Олена Притула звернулась до суду зі скаргою, в якій вимагає визнати її потерпілою та перекваліфікувати справу на теракт.
- У червні 2019 року Міжнародна організація "Комітет захисту журналістів" (CPJ) закликала президента Володимира Зеленського притягнути до відповідальності винних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та допомогти звільнити низку журналістів із місць несвободи.
- 19 липня у Нацспілці журналістів України заявили, що першим питанням для ради з питань свободи слова при президенті має стати звіт силовиків з розслідування вбивства журналіста УП Павла Шеремета.
- Президент Володимир Зеленський заявляв, що чекає на доповідь від генпрокурора, глави МВС, глави Нацполіції та голови СБУ у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.