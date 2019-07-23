Князєв: Одна з версій вбивства Шеремета – діяльність екстремістів

Голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства одного з керівників "Української правди" Павла Шеремета, зокрема, діяльність екстремістськи налаштованих груп осіб.

Про це він заявив на брифінгу у вівторок після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським щодо розкриття вбивства журналіста.

"Слідством висунута наступна версія злочину - професійна діяльність Шеремета в Україні, а також за кордоном. Дестабілізація соціально-політичної ситуації в Україні, побутові та міжособистісні конфліктні ситуації. Помилка в об'єкті злочину, з огляду на те, що автомобіль належить та використовувався співмешканкою загиблого", - сказав глава Нацполіції.

"Окремо перевіряється причетність до вчинення вбивства екстремістськи налаштованих груп осіб, які намагаються чи намагались досягнути своїх цілей - зміна влади, повалення конституційного ладу тощо злочинним шляхом", - заявив Князєв.

Також він не виключив причетність до вбивства Росії.

За його словами, робота над розкриттям злочину ще триває, але поліція все ще не можна назвати імена вбивць.

Зокрема, Князєв зазначив, що були допитані 3,5 тисячі людей, виконано 26 комплексних експертиз та отримано інформацію по 44 тисяч номерів, проведено 146 слідчих дій.

Він додав, що українські правоохоронці звернулися за міжнародно-правовою допомогою і з 9 країн вже надійшли дані.

Крім того очільник Нацполіції наголосив, що правоохоронцями опрацьована версія причетності до злочину співробітника СБУ, про що повідомляли ЗМІ,але вона наразі не підтвердилася.

3 роки без відповіді. Що відбувається у розслідуванні вбивства Павла Шеремета

Нагадаємо: