Лещенко вивідав, що Луценко шикарно відпочиває у Франції
Депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко має інформацію, що генеральний прокурор Юрій Луценко проводить відпустку у Франції.
"Як кажуть злі язики, Луценко з дружиною були помічені в липні в фешенебельному готелі у французькому містечку Горд саме того дня, коли силовики ходили до президента Зеленського на доповідь щодо розслідування справи Шеремета", – написав він у Facebook і Telegram.
"24 канал" також повідомляє, що у програмі "Що це було?" Лещенко розповів із посиланням на свідків, що того дня (23 липня) Луценко у компанії дружини та ще шести осіб обговорював виступ Зеленського за обідом у Горді, що неподалік від курорту Сен-Тропе.
"Готель належить до категорії найдорожчих, преміям класу, там зібрані всі можливі зірки", – заявив нардеп, який до парламентської роботи був журналістом.
"Звісно, що скромна зарплата, яку має його дружина, і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – зазначив Лещенко.
Від УП зазначимо, що, ймовірно, йдеться про готель "La Bastide de Gordes".
Трохи згодом сам Луценко написав у Facebook, що завершив 10 денну відпустку в Провансі, яку провів у атмосфері "простоти і краси", а в фешенебельному готелі лише обідав у дорозі.
А речниця генпрокурора повідомила, що на 1 серпня в нього заплановано кілька нарад.
Нагадаємо:
- З 22 липня, після парламентських виборів, генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.
- 23 липня президент Володимир Зеленський збирав правоохоронців, щоб почути, як просувається розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета 3-річної давнини. Голові держави доповів керівник Національної поліції Сергій Князєв, а генпрокурор не прийшов.
- Зеленський сказав, що він хотів почути Луценка з цього приводу: мовляв, "відпустка – так відпустка", але країні потрібен новий генпрокурор.
- Зеленський від самого початку своєї каденції домагається звільнення Луценка. Той говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.
- У 2018 році Луценко провів відпустку на Сейшелах. Тоді генпрокурор запевняв, що кожен пересічний українець може собі дозволити такий відпочинок. За підрахунками журналістів, генпрокурору той курорт обійшовся у понад 50 тисяч доларів.
- Луценко пояснював, що таким чином він із дружиною відзначили 30 річницю весілля, і це виняткова подія, а квитки на Сейшели подарував син, який разом із ними поїхав туди у весільну подорож.
- Луценко також заявляв, що "відпочивати без мітингів і дискусій" може лише за кордоном.