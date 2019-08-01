Лещенко вивідав, що Луценко шикарно відпочиває у Франції

Депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко має інформацію, що генеральний прокурор Юрій Луценко проводить відпустку у Франції.

"Як кажуть злі язики, Луценко з дружиною були помічені в липні в фешенебельному готелі у французькому містечку Горд саме того дня, коли силовики ходили до президента Зеленського на доповідь щодо розслідування справи Шеремета", – написав він у Facebook і Telegram.

"24 канал" також повідомляє, що у програмі "Що це було?" Лещенко розповів із посиланням на свідків, що того дня (23 липня) Луценко у компанії дружини та ще шести осіб обговорював виступ Зеленського за обідом у Горді, що неподалік від курорту Сен-Тропе.

"Готель належить до категорії найдорожчих, преміям класу, там зібрані всі можливі зірки", – заявив нардеп, який до парламентської роботи був журналістом.

"Звісно, що скромна зарплата, яку має його дружина, і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – зазначив Лещенко.

Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua

Місце, де ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua

Від УП зазначимо, що, ймовірно, йдеться про готель "La Bastide de Gordes".

Трохи згодом сам Луценко написав у Facebook, що завершив 10 денну відпустку в Провансі, яку провів у атмосфері "простоти і краси", а в фешенебельному готелі лише обідав у дорозі.

А речниця генпрокурора повідомила, що на 1 серпня в нього заплановано кілька нарад.

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