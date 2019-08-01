Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лещенко вивідав, що Луценко шикарно відпочиває у Франції

Четвер, 1 серпня 2019, 13:31
Лещенко вивідав, що Луценко шикарно відпочиває у Франції

Депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко має інформацію, що генеральний прокурор Юрій Луценко проводить відпустку у Франції.

"Як кажуть злі язики, Луценко з дружиною були помічені в липні в фешенебельному готелі у французькому містечку Горд саме того дня, коли силовики ходили до президента Зеленського на доповідь щодо розслідування справи Шеремета", – написав він у Facebook і Telegram.

"24 канал" також повідомляє, що у програмі "Що це було?" Лещенко розповів із посиланням на свідків, що того дня (23 липня) Луценко у компанії дружини та ще шести осіб обговорював виступ Зеленського за обідом у Горді, що неподалік від курорту Сен-Тропе.

"Готель належить до категорії найдорожчих, преміям класу, там зібрані всі можливі зірки", – заявив нардеп, який до парламентської роботи був журналістом.

"Звісно, що скромна зарплата, яку має його дружина, і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – зазначив Лещенко. 

Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Місце, де ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Місце, де ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua

Від УП зазначимо, що, ймовірно, йдеться про готель "La Bastide de Gordes".

Трохи згодом сам Луценко написав у Facebook, що завершив 10 денну відпустку в Провансі, яку провів у атмосфері "простоти і краси", а в фешенебельному готелі лише обідав у дорозі.

А речниця генпрокурора повідомила, що на 1 серпня в нього заплановано кілька нарад.

Нагадаємо:

  • З 22 липня, після парламентських виборів, генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.
  • 23 липня президент Володимир Зеленський збирав правоохоронців, щоб почути, як просувається  розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета 3-річної давнини. Голові держави доповів керівник Національної поліції Сергій Князєв, а генпрокурор не прийшов.
  • Зеленський сказав, що він хотів почути Луценка з цього приводу: мовляв, "відпустка – так відпустка", але країні потрібен новий генпрокурор.
  • Зеленський від самого початку своєї каденції домагається звільнення Луценка. Той говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У 2018 році Луценко провів відпустку на Сейшелах. Тоді генпрокурор запевняв, що кожен пересічний українець може собі дозволити такий відпочинок. За підрахунками журналістів, генпрокурору той курорт обійшовся у понад 50 тисяч доларів.
  • Луценко пояснював, що таким чином він із дружиною відзначили 30 річницю весілля, і це виняткова подія, а квитки на Сейшели подарував син, який разом із ними поїхав туди у весільну подорож.
  • Луценко також заявляв, що "відпочивати без мітингів і дискусій" може лише за кордоном.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛуценкоЛещенкоГенпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
Усі новини...
Реклама: