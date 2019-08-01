Лещенко вивідав, що Луценко шикарно відпочиває у Франції

13760 переглядів
Четвер, 1 серпня 2019, 13:31

Депутат Верховної Ради 8 скликання Сергій Лещенко має інформацію, що генеральний прокурор Юрій Луценко проводить відпустку у Франції.

"Як кажуть злі язики, Луценко з дружиною були помічені в липні в фешенебельному готелі у французькому містечку Горд саме того дня, коли силовики ходили до президента Зеленського на доповідь щодо розслідування справи Шеремета", – написав він у Facebook і Telegram.

"24 канал" також повідомляє, що у програмі "Що це було?" Лещенко розповів із посиланням на свідків, що того дня (23 липня) Луценко у компанії дружини та ще шести осіб обговорював виступ Зеленського за обідом у Горді, що неподалік від курорту Сен-Тропе.

"Готель належить до категорії найдорожчих, преміям класу, там зібрані всі можливі зірки", – заявив нардеп, який до парламентської роботи був журналістом.

"Звісно, що скромна зарплата, яку має його дружина, і трохи скромніша, але однаково невелика зарплата генерального прокурора, не дозволяють їм вести такий спосіб життя. Однак, як ми бачимо, вони його ведуть. Навіть збирались його вести після виборів до Ради", – зазначив Лещенко. 

Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Апартаменти, в яких ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Місце, де ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua
Місце, де ймовірно відпочивав Луценко - 24tv.ua

Від УП зазначимо, що, ймовірно, йдеться про готель "La Bastide de Gordes".

Трохи згодом сам Луценко написав у Facebook, що завершив 10 денну відпустку в Провансі, яку провів у атмосфері "простоти і краси", а в фешенебельному готелі лише обідав у дорозі.

А речниця генпрокурора повідомила, що на 1 серпня в нього заплановано кілька нарад.

Нагадаємо:

  • З 22 липня, після парламентських виборів, генеральний прокурор України Юрій Луценко пішов у відпустку.
  • 23 липня президент Володимир Зеленський збирав правоохоронців, щоб почути, як просувається  розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета 3-річної давнини. Голові держави доповів керівник Національної поліції Сергій Князєв, а генпрокурор не прийшов.
  • Зеленський сказав, що він хотів почути Луценка з цього приводу: мовляв, "відпустка – так відпустка", але країні потрібен новий генпрокурор.
  • Зеленський від самого початку своєї каденції домагається звільнення Луценка. Той говорив, що піде у відставку після парламентських виборів.
  • У 2018 році Луценко провів відпустку на Сейшелах. Тоді генпрокурор запевняв, що кожен пересічний українець може собі дозволити такий відпочинок. За підрахунками журналістів, генпрокурору той курорт обійшовся у понад 50 тисяч доларів.
  • Луценко пояснював, що таким чином він із дружиною відзначили 30 річницю весілля, і це виняткова подія, а квитки на Сейшели подарував син, який разом із ними поїхав туди у весільну подорож.
  • Луценко також заявляв, що "відпочивати без мітингів і дискусій" може лише за кордоном.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Луценко Лещенко Генпрокуратура


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі 1 серпня 2019, 14:14
Горбатюк: слідчі готові показати Луценку всі докази на суддів Окружного адмінсуду 29 липня 2019, 18:23
Шокін і Луценко допомогли Трампу "втопити" конкурента на виборах-2020 – ЗМІ 24 липня 2019, 22:44
Усі новини
Головні новини
Коболєв назвав дату переговорів по транзиту газу
Луценко сам показав, як відпочивав у Провансі
Зеленський призначив главу ДУС: зять у "Лізі сміху", дружина у "Слузі народу"
НАБУ обшукує "Украерорух"
Усі новини
соцмережі

12 фішок Instagram, про які не всі знають

психологія

Ображати старших чи молодших за віком шкідливо. Ось чому

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як