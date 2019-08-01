Кличко поскаржився, що новий міст став зброєю в руках ворогів
Джерело: "Укрінформ", слова мера столиці Віталія Кличка після відкриття парку "Куренівський"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що приймає всі рішення щодо столиці без "смотрящих", а гроші на "міст Кличка" ніхто не крав.
Пряма мова: "Зараз іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану.
Проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві.
До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби.
Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проект - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня".
Деталі: Кличко додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".
Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".
За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.
Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.
Історія питання:
- Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив про необхідність розділення посад мера Києва і голови КМДА ще на початку липня.
- За даними УП, у партії "Слуга народу" розглядають дві кандидатури на пост голови Київської міської держадміністрації: Олександра Ткаченка (№9 у списку "Слуги народу") та бізнесмена Андрія Холодова (№22 у виборчому списку).
- 5 липня мер Києва Віталій Кличко заявив, що ініціюватиме дострокові вибори мера столиці, якщо Верховна Рада прийме рішення про розподіл повноважень мера та голови Київської адміністрації.
- 24 липня стало відомо, що Офіс президента Володимира Зеленського просить Кабінет міністрів звільнити Віталія Кличка з посади голови КМДА.
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