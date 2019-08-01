Кличко поскаржився, що новий міст став зброєю в руках ворогів

Джерело: "Укрінформ", слова мера столиці Віталія Кличка після відкриття парку "Куренівський"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що приймає всі рішення щодо столиці без "смотрящих", а гроші на "міст Кличка" ніхто не крав.

Пряма мова: "Зараз іде політична боротьба за місто Київ. Я можу сказати, що це дуже погано, але у нас є внутрішні виклики, у нас багато зовнішніх викликів. І коли починається ця боротьба, це не є добре, тому що можна розбалансувати ситуацію, і це може привести до негативного стану.

Проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві.

До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби.

Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проект - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня".

Деталі: Кличко додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.

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