Кличко поскаржився, що новий міст став зброєю в руках ворогів

Джерело: "Укрінформ", слова мера столиці Віталія Кличка після відкриття парку "Куренівський"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що приймає всі рішення щодо столиці без "смотрящих", а гроші на "міст Кличка" ніхто не крав.

Пряма мова: "До речі, "пішохідний міст Кличка" чи "скляний міст Кличка", як його там називають, став інструментом політичної боротьби.

Тобто спекуляції про те, що вкрали міст, - брехня, про те, що збільшили кількість грошей на проект - брехня, скільки міст коштував, стільки і коштує. Спекуляція на тому, що гроші вкрали, - брехня".

Деталі: Кличко додав, що усі рішення по місту Києву він приймає самостійно, без "смотрящих".

За його словами, наразі йде політична боротьба за Київ. Він вважає, що це дуже погано. Мер каже, що перед столичною владою є багато внутрішніх і зовнішніх викликів, а це може розбалансувати ситуацію і привести до негативного стану.

Проводиться багато спекуляцій, і багатьом людям не подобається, що відбуваються зміни в місті Києві.

Що було раніше: Керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що Кличко не контролює столичну раду, і свої групи в ній мають окремі "смотрящі".

За словами Богдана, до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.

Також глава Офісу президента запропонував Кличку самому подати у відставку.

Кличко на це записав звернення до президента Володимира Зеленського, в якому поскаржився на некомпетентність глави Офісу президента Андрія Богдана.

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