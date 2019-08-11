Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

Джерело: сайт Роскомнагляду, ТАСС

Роскомнагляд направив на адресу компанії Google листа з вимогою вжити заходів щодо недопущення рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube.

Заява Роскомнагляду: За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як "push-повідомлення") з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи, в тому числі спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення.

...У разі невжиття Google заходів реагування Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії, залишаючи за собою право на адекватну реакцію.

Деталі: Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

Пряма мова Андрія Климова, ТАСС: Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова в Москві.

Що було раніше: У Раді федерації Росії запропонували посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, а протести за їх межами – заборонити.

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