Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

3010 переглядів
Неділя, 11 серпня 2019, 15:42

Джерело: сайт Роскомнагляду, ТАСС

Роскомнагляд направив на адресу компанії Google листа з вимогою вжити заходів щодо недопущення рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube.

Заява Роскомнагляду: За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як "push-повідомлення") з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи, в тому числі спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення.

...У разі невжиття Google заходів реагування Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії, залишаючи за собою право на адекватну реакцію.

Деталі: Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.

Пряма мова Андрія Климова, ТАСС: Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова в Москві.

Що було раніше: У Раді федерації Росії запропонували посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, а протести за їх межами – заборонити.

Передісторія:

  • Окружні виборчі комісії Москви відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
  • Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.
  • 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
  • Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.
  • 10 серпня у столиці РФ пройшла чергова акція за вільні вибори, за попередніми оцінками, участь у ній взяли близько 48 тис. осіб. Було затримано 256 осіб, загалом в РФ - 341.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Росія акції інтернет


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У суботу в Москві затримали понад 250 осіб 11 серпня 2019, 12:18
Сенцов підтримав протестуючих в РФ 11 серпня 2019, 03:39
Мітинг за вільні вибори в Москві: 325 затриманих, понад 10 - неповнолітні 10 серпня 2019, 23:47
Усі новини
Головні новини
Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube
Привласнення "Межигір'я": про підозру повідомили 8 особам
ООС: 13 обстрілів, один військовий загинув, одного поранено
Сенцов підтримав протестуючих в РФ
Усі новини
здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю

сім'я

17 запитань, які варто поставити батькові просто зараз

Культура

Якою є сучасна українська кераміка