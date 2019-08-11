Роскомнагляд вимагає від Google заборонити рекламу акцій протесту на YouTube
Джерело: сайт Роскомнагляду, ТАСС
Роскомнагляд направив на адресу компанії Google листа з вимогою вжити заходів щодо недопущення рекламування несанкціонованих масових заходів на відеохостингу YouTube.
Заява Роскомнагляду: За наявною інформацією, ряд структур, що мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти (такі як "push-повідомлення") з метою поширення інформації про несанкціоновані (незаконні) масові заходи, в тому числі спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення.
...У разі невжиття Google заходів реагування Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії, залишаючи за собою право на адекватну реакцію.
Деталі: Заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що закордонні держави маніпулювали мітингувальниками на акції 10 серпня в Москві.
Пряма мова Андрія Климова, ТАСС: Наші зарубіжні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій (в тому числі популярний в певних колах відеохостинг YouTube) для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на площі Сахарова в Москві.
Що було раніше: У Раді федерації Росії запропонували посилити законодавство про мітинги, зокрема, створити перелік місць, де можна проводити мітинги, а протести за їх межами – заборонити.
Передісторія:
- Окружні виборчі комісії Москви відмовили у реєстрації на виборах до Мосміськдуми Іллі Яшину, Любові Соболь, Івану Жданову, Дмитру Гудкову, Юлії Галяміній та іншим незалежним кандидатам з команди Олексія Навального, Дмитра Гудкова і від "Яблука".
- Акції з вимогою допустити незалежних кандидатів до виборів тривають у Москві з 14 липня.
- 27 липня під час масвого мітингу у Москві поліція застосувала проти мітингарів кийки. Понад тисячу осіб було затримано.
- Чергова акція пройшла у Москві 3 серпня. Тоді було затримано понад тисячу осіб.
- 10 серпня у столиці РФ пройшла чергова акція за вільні вибори, за попередніми оцінками, участь у ній взяли близько 48 тис. осіб. Було затримано 256 осіб, загалом в РФ - 341.
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