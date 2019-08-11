Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube

Источник: сайт Роскомнадзора, ТАСС

Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.

Заявление Роскомнадзора: По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.

​…В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию.

Детали: Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.

Прямая речь Андрея Климова, ТАСС: Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве.

Что было ранее: В Совете федерации России предложили ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, а протесты за их пределами – запретить.

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