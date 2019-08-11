Роскомнадзор требует от Google запретить рекламу акций протеста на YouTube
Источник: сайт Роскомнадзора, ТАСС
Роскомнадзор направил в адрес компании Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на видеохостинге YouTube.
Заявление Роскомнадзора: По имеющейся информации, ряд структур, имеющих YouTube –каналы, приобретают у YouTube рекламные инструменты (такие как "push-уведомления") с целью распространения информации о несанкционированных (незаконных) массовых мероприятиях, в том числе направленных на срыв выборов федерального и регионального значения.
…В случае непринятия Google мер реагирования Российская Федерация будет расценивать это как вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в России, оставляя за собой право на адекватную реакцию.
Детали: Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что зарубежные государства манипулировали митингующими на акции 10 августа в Москве.
Прямая речь Андрея Климова, ТАСС: Наши зарубежные оппоненты использовали возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube) для фактического манипулирования гражданами России, пришедшими на согласованную властями акцию на площади Сахарова в Москве.
Что было ранее: В Совете федерации России предложили ужесточить законодательство о митингах, в частности, создать перечень мест, где можно проводить митинги, а протесты за их пределами – запретить.
Предыстория:
- Окружные избирательные комиссии в Москве отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму Илье Яшину, Любови Соболь, Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Юлии Галяминой и другим независимым кандидатам из команды Алексея Навального, Дмитрия Гудкова и от "Яблока".
- Акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам проходят в Москве с 14 июля.
- 27 июля во время акции в Москве полиция применила против протестующих дубинки. Были задержаны более тысячи человек.
- Очередная акция прошла в Москве 3 августа, тогда также были задержаныболее тысячи человек.
- 10 августа в столице РФ прошла очередная акция за свободные выборы, по предварительным оценкам, участие в ней принимали около 48 тыс. человек. В Москве было задержано 256, всего в РФ - 341.