Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський

Джерело: 24 канал

Екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний пояснив, чому його звільнив президент Володимир Зеленський.

Пряма мова: "Я пережив три етапи роботи з президентами. Перший етап – президент і коли призначав, і коли звільняв пояснював причини. Другий етап – це коли я пояснював, чому президент приймав таке рішення. Зараз етап, коли ніхто не пояснює ні коли призначають, ні коли звільняють.

(Коли призначили – ред.) я запитав, чому ви так дієте. Відповідь була коротка: "у нас немає часу на зустрічі". Причина проста: це відповідь на те, як люди вміють організовувати процес.

Причиною звільнення послужила моя публічна позиція. Стосовно тактики дій на лінії розмежування, тактики дій в переговорній групі. Я чесно, коректно, відкрито казав, що тут треба діяти отак, а тут отак. Починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни. Закінчуючи дзвінком: не треба телефонувать Путіну – треба діяти досить різко і послідовно.

Я не можу розуміти, коли Україна демонструє боязнь по відношенню до абсолютно не організованої Росії. Я не розумію, чому не відповідають на фронті, коли йде обстріл. Тим більше що я знаю як ішли переговори, досягалися домовленості, я знаю як вимагає міжнародне право діяти в моменти таких загострень.

Очевидно, що така позиція не до двору. Але це позиція президента – призначити, звільнити…"

Що передувало: Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі ТКГ.

Команда президента не повідомила Безсмертному про його звільнення.

Передісторія: