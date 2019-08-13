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Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський

Вівторок, 13 серпня 2019, 18:24
Безсмертний пояснив, чому його звільнив Зеленський

Джерело: 24 канал

Екс-представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний пояснив, чому його звільнив президент Володимир Зеленський.

Пряма мова: "Я пережив три етапи роботи з президентами. Перший етап – президент і коли призначав, і коли звільняв пояснював причини. Другий етап – це коли я пояснював, чому президент приймав таке рішення. Зараз етап, коли ніхто не пояснює ні коли призначають, ні коли звільняють.

(Коли призначили – ред.) я запитав, чому ви так дієте. Відповідь була коротка: "у нас немає часу на зустрічі". Причина проста: це відповідь на те, як люди вміють організовувати процес.

Причиною звільнення послужила моя публічна позиція. Стосовно тактики дій на лінії розмежування, тактики дій в переговорній групі. Я чесно, коректно, відкрито казав, що тут треба діяти отак, а тут отак. Починаючи з того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни. Закінчуючи дзвінком: не треба телефонувать Путіну – треба діяти досить різко і послідовно.

Я не можу розуміти, коли Україна демонструє боязнь по відношенню до абсолютно не організованої Росії. Я не розумію, чому не відповідають на фронті, коли йде обстріл. Тим більше що я знаю як ішли переговори, досягалися домовленості, я знаю як вимагає міжнародне право діяти в моменти таких загострень.

Очевидно, що така позиція не до двору. Але це позиція президента – призначити, звільнити…"

Що передувало: Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі ТКГ.

Команда президента не повідомила Безсмертному про його звільнення.

Передісторія:

  • Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі ТКГ, але у квітні 2016 року вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
  • Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
  • 6 серпня біля Павлополя через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
  • Президент України говорив із президентом Росії про загострення ситуації на Донбасі та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
  • Безсмертний заявив, що після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі Україна мала би призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.

Українська правда

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Теми: БезсмертнийЗеленський
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