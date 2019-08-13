Безсмертный объяснил, почему его уволил Зеленский

Источник: 24 канал

Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный объяснил, почему его уволил президент Владимир Зеленский.

Прямая речь: "Я пережил три этапа работы с президентами. Первый этап – президент и когда назначал, и когда увольнял объяснял причины. Второй этап – это когда я объяснял, почему президент принимал такое решение. Сейчас этап, когда никто не объясняет ни когда назначают, ни когда увольняют.

(Когда назначили – ред.) я спросил, почему вы так действуете. Ответ был краток: "у нас нет времени на встречи". Причина проста: это ответ на то, как люди умеют организовывать процесс.

Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Относительно тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе. Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь иначе. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны. Заканчивая звонком: не следует звонить Путину – нужно действовать резко и последовательно.

Я не могу понять, когда Украина сильная своим народом демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более что я знаю как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю как требует международное право действовать в моменты таких обострений.

Очевидно, что такая позиция не ко двору. Но это позиция президента – назначить, уволить..."

Что предшествовало: Зеленский освободил Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.

Команда президента не сообщила Безсмертному о его увольнении.

Предыстория: