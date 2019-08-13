Безсмертный объяснил, почему его уволил Зеленский
Источник: 24 канал
Экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный объяснил, почему его уволил президент Владимир Зеленский.
Прямая речь: "Я пережил три этапа работы с президентами. Первый этап – президент и когда назначал, и когда увольнял объяснял причины. Второй этап – это когда я объяснял, почему президент принимал такое решение. Сейчас этап, когда никто не объясняет ни когда назначают, ни когда увольняют.
(Когда назначили – ред.) я спросил, почему вы так действуете. Ответ был краток: "у нас нет времени на встречи". Причина проста: это ответ на то, как люди умеют организовывать процесс.
Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Относительно тактики действий на линии разграничения, тактики действий в переговорной группе. Я честно, корректно, открыто говорил, что здесь надо действовать так, а здесь иначе. Начиная с того, что нельзя не проводить военный парад в условиях войны. Заканчивая звонком: не следует звонить Путину – нужно действовать резко и последовательно.
Я не могу понять, когда Украина сильная своим народом демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно не организованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел. Тем более что я знаю как шли переговоры, достигались договоренности, я знаю как требует международное право действовать в моменты таких обострений.
Очевидно, что такая позиция не ко двору. Но это позиция президента – назначить, уволить..."
Что предшествовало: Зеленский освободил Безсмертного от должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.
Команда президента не сообщила Безсмертному о его увольнении.
Предыстория:
- Безсмертный с 2015 года представлял Украину в политической подгруппе ТКГ, но в апреле 2016-го вышел из состава переговорщиков "Минского процесса".
- 9 июля 2019 года Зеленский вернул Романа Безсмертного в ТКГ.
- 6 августа у Павлополя из-за обстрела боевиков погибли 4 морских пехотинца из состава Объединенных сил Украины.
- Президент Украины говорил с президентом России об обострении ситуации на Донбассе и инициировал срочную встречу лидеров стран "нормандской четверки".
- Безсмертный заявил, что после гибели 4 военных под Павлополем на Донбассе Украина должна приостановить участие в Минском процессе до встречи лидеров стран "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции.