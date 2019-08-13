Новини 13 серпня: кадрові рішення Зеленського, отримання громадянства України

Зеленський звільнив Романа Безсмертного, спрощено процедуру отримання українського паспорту росіянами та іноземцями — новини, які були актуальні 13 серпня.

Про кадри

Президент Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу. Пізніше Безсмертний написав у своєму Facebook, що команда президента не повідомила його про звільнення. "Стиль роботи ОПУ: зі ЗМІ дізнався про призначення і про звільнення з ТКГ у Мінську", – написав він.

На запит УП Офіс президента надав такий коментар: "Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому Президенту України Леоніду Кучмі. Під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську".

Також Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.

Про отримання громадянства

Зеленський підписав указ, спрямований на спрощення отримання громадянства України іноземцями, які захищали країну, та росіянами, яких на батьківщині переслідують через політичні переконання. Зокрема передбачено, що такі особи мають подати декларацію про відмову від попереднього громадянства.

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