Зеленський дав Богдану ще одну керівну посаду

Джерело: указ №595 президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.

Деталі: Указ набирає сили з дня опублікування, 13 серпня. До складу комісії увійшли 14 осіб. Керівником комісії Зеленський призначив Богдана, заступником керівника комісії призначили заступника апарату ОП Олексія Дніпрова.

Секретар комісії – Андрій Осідак (керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП).

Чому це важливо: Зеленський ігнорує вимогу частини суспільства прибрати юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана з керівної посади при президенті. Активісти закликають звільнити Богдана, бо він підпадає під дію закону про люстрацію.

Що було раніше: 1 серпня джерело в Офісі президента поширило серед журналістів інформацію, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".

Зеленський після цього заявив, що такі заяви на звільнення підготували всі люди з його команди.

Богдан заявив, що команда Зеленського спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".

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