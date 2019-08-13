Зеленський дав Богдану ще одну керівну посаду
Джерело: указ №595 президента
Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.
Деталі: Указ набирає сили з дня опублікування, 13 серпня. До складу комісії увійшли 14 осіб. Керівником комісії Зеленський призначив Богдана, заступником керівника комісії призначили заступника апарату ОП Олексія Дніпрова.
Секретар комісії – Андрій Осідак (керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП).
Чому це важливо: Зеленський ігнорує вимогу частини суспільства прибрати юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана з керівної посади при президенті. Активісти закликають звільнити Богдана, бо він підпадає під дію закону про люстрацію.
Що було раніше: 1 серпня джерело в Офісі президента поширило серед журналістів інформацію, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".
Зеленський після цього заявив, що такі заяви на звільнення підготували всі люди з його команди.
Богдан заявив, що команда Зеленського спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".
Нагадаємо:
- Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
- У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
- Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
- Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
- Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
- Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.
- 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
- 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.
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