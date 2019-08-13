Зеленський дав Богдану ще одну керівну посаду

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Вівторок, 13 серпня 2019, 15:13

Джерело: указ №595 президента

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Офісу президента Андрія Богдана головою комісії державних нагород та геральдики.

Деталі: Указ набирає сили з дня опублікування, 13 серпня. До складу комісії увійшли 14 осіб. Керівником комісії Зеленський призначив Богдана, заступником керівника комісії призначили заступника апарату ОП Олексія Дніпрова.

Секретар  комісії – Андрій Осідак (керівник Департаменту з питань громадянства, помилування, державних нагород ОП).

Чому це важливо: Зеленський ігнорує вимогу частини суспільства прибрати юриста Ігоря Коломойського Андрія Богдана з керівної посади при президенті. Активісти закликають звільнити Богдана, бо він підпадає під дію закону про люстрацію. 

 
 

Що було раніше: 1 серпня джерело в Офісі президента поширило серед журналістів інформацію, що Андрій Богдан написав заяву про звільнення "за власним бажанням з моменту бажання".

Зеленський після цього заявив, що такі заяви на звільнення підготували всі люди з його команди.

Богдан заявив, що команда Зеленського спілкується із суспільством "без посередників і без журналістів".

Нагадаємо:

  • Андрій Богдан був юристом олігарха Ігоря Коломойського і радником Володимира Зеленського під час передвиборної кампанії.
  • У другий день свого президентства, 21 травня, Зеленський призначив Богдана головою Адміністрації президента.
  • Після цього Богдан заявив, що призупиняє свою адвокатську діяльність.
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.
  • 20 червня президент Володимир Зеленський своїм указом розпорядився утворити Офіс президента України шляхом реорганізації та скорочення чисельності працівників Адміністрації президента.
  • 25 червня Зеленський звільнив Богдана з посади глави Адміністрації президента і призначив керівником Офісу президента України.

Українська правда

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Теми: Зеленський Богдан Офіс президента


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