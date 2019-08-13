У Зеленського про звільнення Безсмертного: Кучма набирає ефективнішу команду
Джерело: коментар Офісу президента на запит УП
Офіс президента Володимира Зеленського пояснив звільнення Романа Безсмертного з посади у ТКГ тим, що під керівництвом Леоніда Кучми формується найбільш ефективна команда.
Дослівно: "Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому Президенту України Леоніду Кучмі.
Під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську".
Деталі: В ОП не відповіли на питання, чи пов'язане рішення про звільнення Безсмертного із його заявою про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.
У Зеленського називають Мінський переговорний процес єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести перемовини з важливих питань, що стосуються Донбасу.
Зокрема щодо припиненню вогню, повернення в’язнів, обміну утримуваними особами.
Що було раніше: 13 серпня Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Сам Безсмертний заявив, що дізнався про звільнення з ТКГ від медіа.
Передісторія:
- Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасу, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
- Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
- 6 серпня біля Павлополя через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
- Президент України говорив із президентом Росії про загострення ситуації на Донбасі та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
- 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.
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