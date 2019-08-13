У Зеленського про звільнення Безсмертного: Кучма набирає ефективнішу команду

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Вівторок, 13 серпня 2019, 18:03

Джерело: коментар Офісу президента на запит УП

Офіс президента Володимира Зеленського пояснив звільнення Романа Безсмертного з посади у ТКГ тим, що під керівництвом Леоніда Кучми формується найбільш ефективна команда.

Дослівно: "Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому Президенту України Леоніду Кучмі.

Під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську".

Деталі: В ОП не відповіли на питання, чи пов'язане рішення про звільнення Безсмертного із його заявою про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.

У Зеленського називають Мінський переговорний процес єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести перемовини з важливих питань, що стосуються Донбасу.

Зокрема щодо припиненню вогню, повернення в’язнів, обміну утримуваними особами.

Що було раніше: 13 серпня Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Сам Безсмертний заявив, що дізнався про звільнення з ТКГ від медіа.

Передісторія:

  • Роман Безсмертний з 2015 року представляв Україну у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасу, але у квітні 2016 року він вийшов зі складу перемовників "Мінського процесу".
  • Президент Володимир Зеленський повернув Романа Безсмертного в ТКГ 9 липня 2019 року.
  • 6 серпня біля Павлополя через обстріл бойовиків загинули 4 морських піхотинців зі складу Об'єднаних сил України.
  • Президент України говорив із президентом Росії про загострення ситуації на Донбасі та ініціював термінову зустріч лідерів країн "нормандської четвірки".
  • 3 червня президент Володимир Зеленський повернув у мінський переговорний процес другого президента України Леоніда Кучму.

Українська правда

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Теми: Зеленський Офіс президента Кучма Мінські угоди


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