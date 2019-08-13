У Зеленського про звільнення Безсмертного: Кучма набирає ефективнішу команду

Джерело: коментар Офісу президента на запит УП

Офіс президента Володимира Зеленського пояснив звільнення Романа Безсмертного з посади у ТКГ тим, що під керівництвом Леоніда Кучми формується найбільш ефективна команда.

Дослівно: "Президент делегував організацію відстоювання позицій України у складному переговорному процесі другому Президенту України Леоніду Кучмі.

Під його керівництвом ми наразі формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську".

Деталі: В ОП не відповіли на питання, чи пов'язане рішення про звільнення Безсмертного із його заявою про те, що Україна після загибелі 4 військових під Павлополем на Донбасі мала б призупинити участь у Мінському процесі до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" – України, Росії, Німеччини та Франції.

У Зеленського називають Мінський переговорний процес єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести перемовини з важливих питань, що стосуються Донбасу.

Зокрема щодо припиненню вогню, повернення в’язнів, обміну утримуваними особами.

Що було раніше: 13 серпня Зеленський звільнив Безсмертного з посади представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Сам Безсмертний заявив, що дізнався про звільнення з ТКГ від медіа.

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