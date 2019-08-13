Новости 13 августа: кадровые решения Зеленского, получение гражданства Украины

Зеленский уволил Романа Безсмертного, упрощена процедура получения украинского паспорта россиянами и иностранцами — новости, которые были актуальны 13 августа.

О кадрах

Президент Владимир Зеленский уволил Романа Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Позже Безсмертный написал в своем Facebook, что команда президента не сообщила ему об увольнении. "Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске", – написал он.

На запрос УП Офис президента предоставил такой комментарий: "Президент делегировал организацию отстаивание позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы пока формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске".

Также Зеленский назначил руководителя Офиса президента Андрея Богдана председателем комиссии государственных наград и геральдики.

О получении гражданства

Зеленский подписал указ, направленный на упрощение получения гражданства Украины иностранцами, которые защищали страну, и россиянами, которых на родине преследуют по политическим убеждениям. В частности, предусмотрено, что такие лица должны подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

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