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Медведчук не піде у президію ВР, але на віце-спікера ОПЗЖ претендує

Середа, 14 серпня 2019, 11:56

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Партія "Опозиційна платформа – За життя" не планує висувати кандидатуру Віктора Медведчука до керівництва парламенту.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович: перед початком засідання підготовчої депутатської групи з проведення першого засідання Верховної Ради IX скликання: "Медведчук не буде висувати свою кандидатуру.

І наша партія не буде його висувати з тієї простої причини, що він уже був і віце-спікером, і першим віце-спікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі".

Про те, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабинович сказав: "Звісно, в будь-якій країні світу опозиція має бюджетний комітет, регламентний комітет, комітет з питань свободи слова".

Він також повідомив, що ОПЗЖ пропонує повернути в комітет з питань молоді та спорту і комітет, який займатиметься питаннями Донбасу.

Обранець від ОПЗЖ Олександр Пузанов також заявив: "Опозиція повинна отримати контрольні комітети. Перш за все, комітет зі свободи слова, регламентний".

За його словами, у деяких демократичних країнах опозиція отримує бюджетний комітет, і "завжди опозиція отримує посаду віце-спікера парламенту".

"Думаю, що у нас буде 22-23 комітети, "Слуга народу" визначилася з 22 комітетами", – сказав Пузанов і додав, що ОПЗЖ наполягає на створенні комітету з комплексного розв'язання проблем Донбасу.

Передісторія:

  • Партія "Опозиційна платформа – За життя" в результаті дострокових парламентських виборів отримала другу за величиною фракцію у Верховній раді 9 скликання: 43 депутати, з яких 37 за списком (партія отримала 13.05% підтримки) і 6 мажоритарників.
  • Перед президентськими виборами глава політради ОПЗЖ Медевдчук пропонував Володимиру Зеленському в разі перемоги укласти угоду з Кремлем, аби відновити контроль над Донбасом і отримати дешевий російський газ.
  • На першому з'їзді ОПЗЖ Медведчук заявляв про необхідність створити "автономний регіон Донбас" із закріпленням цього статусу в Конституції України.
  • Після цієї заяви Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Медведчука.
  • Попри це Медведчук заявляв, що Москва та бойовики на окупованих територіях Донеччини та Луганщини згодні з його "планом" щодо "встановлення миру".
  • Під час президентських і парламентських виборів Медведчук піарився на тому, що нібито може домовитися з РФ про продовження контракту на транзит газу і не раз їздив до Росії.

Теми: МедведчукВерховна РадаОПЗЖ
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