Медведчук не піде у президію ВР, але на віце-спікера ОПЗЖ претендує

Джерело: "Інтерфакс-Україна".

Партія "Опозиційна платформа – За життя" не планує висувати кандидатуру Віктора Медведчука до керівництва парламенту.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович: перед початком засідання підготовчої депутатської групи з проведення першого засідання Верховної Ради IX скликання: "Медведчук не буде висувати свою кандидатуру.

І наша партія не буде його висувати з тієї простої причини, що він уже був і віце-спікером, і першим віце-спікером, і сьогодні він зосередиться на партійній роботі".

Про те, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабинович сказав: "Звісно, в будь-якій країні світу опозиція має бюджетний комітет, регламентний комітет, комітет з питань свободи слова".

Він також повідомив, що ОПЗЖ пропонує повернути в комітет з питань молоді та спорту і комітет, який займатиметься питаннями Донбасу.

Обранець від ОПЗЖ Олександр Пузанов також заявив: "Опозиція повинна отримати контрольні комітети. Перш за все, комітет зі свободи слова, регламентний".

За його словами, у деяких демократичних країнах опозиція отримує бюджетний комітет, і "завжди опозиція отримує посаду віце-спікера парламенту".

"Думаю, що у нас буде 22-23 комітети, "Слуга народу" визначилася з 22 комітетами", – сказав Пузанов і додав, що ОПЗЖ наполягає на створенні комітету з комплексного розв'язання проблем Донбасу.

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