Медведчук не пойдет в президиум ВР, но на вице-спикера ОПЗЖ претендует

Источник: "Интерфакс-Украина".

Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство парламента.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович: перед началом заседания подготовительной депутатской группы по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва: "Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру.

И наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе".



О том, на какие комитеты будет претендовать ОПЗЖ Рабинович сказал: "Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова".



Он также сообщил, что ОПЗЖ предлагает вернуть в комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.

Избранник от ОПЗЖ Александр Пузанов также заявил: "Оппозиция должна получить контрольные комитеты. Прежде всего, комитет по свободе слова, регламентный".

По его словам, в некоторых демократических странах оппозиция получает бюджетный комитет, и "всегда оппозиция получает должность вице-спикера парламента".

"Думаю, что у нас будет 22-23 комитета, "Слуга народа" определилась с 22 комитетами" – сказал Пузанов, отметив, что ОПЗЖ настаивает на создании комитета по комплексному решению проблем Донбасса.