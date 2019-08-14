У Луценко не стали наказывать прокурора, который преследовал окружение Порошенко
Источник: ответ Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды"
Генеральная прокуратура не наказала своего сотрудника Константина Кулика, который во время президентских выборов подготовил подозрения окружению тогдашнего президента Петра Порошенко.
Из ответа ГПУ: "За время работы в Генеральной прокуратуре Украины Кулик К.Г. к дисциплинарной ответственности не привлекался. Генеральной инспекцией служебные расследования по изложенным в Вашем запросе фактам не проводились".
"Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 02.08.2019 вынесено постановление об изменении группы прокуроров в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.03.2013, которым Кулика К. определено старшим группы прокуроров в указанном производстве (речь идет о деле по хищениям олигарха Сергея Курченко, в котором Кулик подготовил подозрения окружению Порошенко – УП)".
Детали: Раньше в ГПУ утверждали, что подозрения Кулика были составлены в конце марта с нарушением закона и "Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности" действий прокурора. Кроме того, в апреле Кулика вывели из группы прокуроров по делу Курченко.
Однако, как теперь отмечают в ведомстве, служебного расследования относительно тех событий не было. В августе генпрокурор Юрий Луценко снова назначил Кулика старшим в расследовании.
Недавно ГПУ все же одобрила подозрения экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и экс-заместителю администрации президента Алексею Филатову. В то же время, среди "подозреваемых" у Кулика был также экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.
"Украинская правда" спрашивала Генпрокуратура, проверялись ли доказательства по Ложкину и планируется ли объявлять ему подозрение. Однако ГПУ сослалась и тайну следствия и не ответила на вопрос.
Что было раньше: 6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель одобрил подозрения экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову. Их вызвали для вручения подозрений и допроса.
Знать больше: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрений Гонтаревой, Ложкину и Филатову
Предыстория:
- 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко.
- В то же время, информационное агентство "УНИАН", которым владеет олигарх Игорь Коломойский,
сообщило, что прокурор в этом деле Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко.
- В Генпрокуратуре опровергли эту информацию, заявив, что эти сообщения о подозрении произвели с нарушением законодательства. Прокурора Кулика выводили из группы прокуроров, а генинспекция ГПУ проводила проверку его действий.
- В Администрации тогдашнего президента заявили, что считают эти сообщения провокацией олигарха Игоря Коломойского.
- ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.
- Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "СЕПЕК". Олигарх бежал из Украины после Революции достоинства.
- Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
- В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен.
- Как стало известно "Украинской правде", вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua