У Луценко не стали наказывать прокурора, который преследовал окружение Порошенко

Источник: ответ Генпрокуратуры на запрос "Украинской правды"

Генеральная прокуратура не наказала своего сотрудника Константина Кулика, который во время президентских выборов подготовил подозрения окружению тогдашнего президента Петра Порошенко.

Из ответа ГПУ: "За время работы в Генеральной прокуратуре Украины Кулик К.Г. к дисциплинарной ответственности не привлекался. Генеральной инспекцией служебные расследования по изложенным в Вашем запросе фактам не проводились".

"Генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 02.08.2019 вынесено постановление об изменении группы прокуроров в уголовном производстве №12013220540000400 от 31.03.2013, которым Кулика К. определено старшим группы прокуроров в указанном производстве (речь идет о деле по хищениям олигарха Сергея Курченко, в котором Кулик подготовил подозрения окружению Порошенко – УП)".

Детали: Раньше в ГПУ утверждали, что подозрения Кулика были составлены в конце марта с нарушением закона и "Генеральная инспекция ГПУ проводит проверку законности" действий прокурора. Кроме того, в апреле Кулика вывели из группы прокуроров по делу Курченко.

Пост спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко от 11 апреля

Пост пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган от 28 марта

Однако, как теперь отмечают в ведомстве, служебного расследования относительно тех событий не было. В августе генпрокурор Юрий Луценко снова назначил Кулика старшим в расследовании.

Недавно ГПУ все же одобрила подозрения экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и экс-заместителю администрации президента Алексею Филатову. В то же время, среди "подозреваемых" у Кулика был также экс-глава Администрации президента Борис Ложкин.

"Украинская правда" спрашивала Генпрокуратура, проверялись ли доказательства по Ложкину и планируется ли объявлять ему подозрение. Однако ГПУ сослалась и тайну следствия и не ответила на вопрос.

Что было раньше: 6 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что его заместитель одобрил подозрения экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову. Их вызвали для вручения подозрений и допроса.

Знать больше: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрений Гонтаревой, Ложкину и Филатову

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