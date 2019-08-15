Цифрова держава: у Зеленського презентують новий бренд для України

Джерело: прес-служба Офісу президента

Офіс президента Володимира Зеленського повідомив, що 27 вересня на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави.

Дослівно: "За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави".

Деталі: Відзначається, що на форумі працюватимуть три локації:

Панельна дискусія.

Виступи власників і керівників компаній світового рівня, щодо інновацій у бізнесі, державному чи муніципальному управлінні.

Інтерактивна виставкова зона з експонатами розробок у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо.

У ОП зазначають, що International IT Forum – це міжнародний захід, який цьогоріч об’єднає понад 3 тисячі компаній зі сфери інновацій та IT.

Метою заходу називають "популяризацію цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі".

Що було раніше: 10 травня 2018 року Кабмін затвердив бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну мають популяризувати у світі. У серпні він отримав нагороду Red Dot Design Award.

Історія питання:

Команда президента Володимира Зеленського намагається втілити проект "Держава у смартфоні". Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.

28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду.

На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".

12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".

11 липня радник президента, який відповідає за IT напрямок, Михайло Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.

Цифрова ідентифікація разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID дадуть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".

30 липня Зеленський видав указ про е-послуги. Він передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні держпослуги.

Указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.

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