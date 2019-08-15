Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Цифрова держава: у Зеленського презентують новий бренд для України

Четвер, 15 серпня 2019, 14:11
Цифрова держава: у Зеленського презентують новий бренд для України

Джерело: прес-служба Офісу президента

Офіс президента Володимира Зеленського повідомив, що 27 вересня на International IT Forum у Запоріжжі презентують бренд цифрової держави.

Дослівно: "За підтримки Офісу президента відбудеться International IT Forum у Запоріжжі. На ньому буде вперше презентовано бренд цифрової держави".

Деталі: Відзначається, що на форумі працюватимуть три локації:

  • Панельна дискусія.
  • Виступи власників і керівників компаній світового рівня, щодо інновацій у бізнесі, державному чи муніципальному управлінні.
  • Інтерактивна виставкова зона з експонатами розробок у сфері робототехніки, віртуальної та доповненої реальності, автоматизації, smart-технологій тощо.

У ОП зазначають, що International IT Forum – це міжнародний захід, який цьогоріч об’єднає понад 3 тисячі компаній зі сфери інновацій та IT.

Метою заходу називають "популяризацію цінності якісного життя із впровадженими інноваціями, демонстрація комфорту, зручності та доступності цифрових змін, які відбуваються у державі".

Що було раніше: 10 травня 2018 року Кабмін затвердив бренд Ukraine Now ("Україна зараз"), за допомогою якого країну мають популяризувати у світі. У серпні він отримав нагороду Red Dot Design Award.

Історія питання: 

  • Команда президента Володимира Зеленського намагається втілити проект "Держава у смартфоні". Планується усі державні послуги зосередити на одному сайті.
  • 28 травня представник президента обговорив з міжнародними експертами реалізацію проекту електронного уряду. 
  • На iForum Зеленський зізнався, що мріє про "державу у смартфоні".
  • 12 червня в Адміністрації президента Володимира Зеленського відбулося перше експертне обговорення концепції "Держава у смартфоні".
  • 11 липня радник президента, який відповідає за IT напрямок, Михайло Федоров запропонував запровадити в Україні систему цифрової ідентифікації громадян.
  • Цифрова ідентифікація разом із розвитком альтернативних BankID та MobileID дадуть можливість змінити "паперову" систему та є ключовим елементом програм "Держава у смартфоні" та "Цифрова економіка".
  • 30 липня Зеленський видав указ про е-послуги. Він передбачає запровадження єдиного веб-порталу електронних послуг, де українці зможуть за допомогою електронного кабінету отримувати доступ до інформації щодо себе в держреєстрах (наприклад, про майно, землю, транспорт, податки і доходи) та пріоритетні електронні держпослуги.
  • Указом започатковується робота над проведенням електронних виборів та електронного перепису населення в Україні.

Знати більше: Ukraine NOW – 2 місяці. Політ нормальний

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийпрезидентУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський та прем’єр Чехії обговорили спільне виробництво зброї
Підтримувати Україну завжди буде нашою метою – президент Чехії
Зеленський: "Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас"
Останні новини
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
Усі новини...
Реклама: