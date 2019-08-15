Цифровое государство: у Зеленского презентуют новый бренд для Украины

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Четверг, 15 августа 2019, 14:11

Источник: пресс-служба Офиса президента

Офис президента Владимира Зеленского сообщил, что 27 сентября на International IT Forum в Запорожье презентуют бренд цифрового государства.

Дословно: "При поддержке Офиса президента состоится International IT Forum в Запорожье. На нем будет впервые представлен бренд цифрового государства".

Детали: Отмечается, что на форуме будут работать три локации:

  • Панельная дискуссия.
  • Выступления владельцев и руководителей компаний мирового уровня, относительно инноваций в бизнесе, государственном или муниципальном управлении.
  • Интерактивная выставочная зона с экспонатами разработок в сфере робототехники, виртуальной и дополненной реальности, автоматизации, smart-технологий.

В ОП отмечают, что International IT Forum - это международное мероприятие, которое в этом году объединит более 3000 компаний из сферы инноваций и IT.

Целью мероприятия называют "популяризацию ценности качественной жизни с внедренными инновациями, демонстрация комфорта, удобства и доступности цифровых изменений, которые происходят в государстве".

Что было раньше: 10 мая 2018 года Кабмин утвердил бренд Ukraine Now ("Украина сейчас"), с помощью которого страну должны популяризировать в мире. В августе он получил награду Red Dot Design Award.

Напомним:

  • Команда президента Владимира Зеленского пытается воплотить проект "Государство в смартфоне". Планируется все государственные услуги сосредоточить на одном сайте.
  • 28 мая представитель президента обсудил с международными экспертами реализацию проекта электронного правительства.
  • На iForum Зеленский признался, что мечтает о "государстве в смартфоне".
  • 12 июня в Администрации президента Владимира Зеленского состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".
  • 11 июля советник президента, который отвечает за IT направление, Михаил Федоров предложил ввести в Украине систему цифровой идентификации граждан.
  • Введение такой системы вместе с развитием альтернативных BankID и MobileID позволит изменить "бумажную" систему и является ключевым элементом программ "Государство в смартфоне" и "Цифровая экономика".
  • 30 июля Зеленский издал указ о е-услугах. Он предусматривает введение единого веб-портала электронных услуг, где украинцы смогут с помощью электронного кабинета иметь доступ к информации о себе в госреестрах (например, об имуществе, земле, транспорте, налогах и доходах) и приоритетных электронных госуслугах.
  • Указом начинается работа над проведением электронных выборов и электронной переписи населения в Украине.

Знать больше: Ukraine NOW – 2 месяца. Полет нормальный

Украинская правда

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Темы: Зеленский президент Украина


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