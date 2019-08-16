СБУ закрыла дело о "госизмене", где упоминался Портнов

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Пятница, 16 августа 2019, 23:39

Источник: Андрей Портнов 

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов. 

Дословно: "Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто".

Детали: В качестве подтверждения своих слов Портнов привел письма из прокуратуры АР Крым и СБУ. 

В письме прокуратуры адвокату Портнова сообщается, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления. 

Кроме того, у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. 

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова гласит, что Портнову о подозрении не сообщали и в розыск не объявляли.

Что предшествовало: Главное управление СБУ в Крыму проводило расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяло причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма. 

2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу.

Напомним:

  • Андрей Портнов был советником Виктора Януковича в 2011-2014 годах, замглавы АП Януковича, членом Совета Нацбанка Украины. В 2005-2010 годах был главным юристом команды Юлии Тимошенко.
  • Портнов выиграл суд у ГПУ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд признал "действия Генпрокуратуры относительно Портнова противоправными, весь объем информации о якобы его причастности к трагическим событиям на Майдане в феврале 2014 года - недостоверным и несоответствующим действительности, обязав восстановить его нарушенные права".
  • В 2014 году Портнов был внесен в санкционный список ЕС, однако экс-чиновник получил шенгенскую визу в Швейцарию.
  • В 2015 году ГПУ объявила подозрение Портнову в том, что он "незаконно завладел" своей преподавательской зарплатой, он был объявлен в розыск.
  • В октябре 2015 года стало известно, что Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, снял санкции с Портнова, а Печерский райсуд Киева обязал следствие прекратить его розыск.
  • Прокуратура Крыма проверяла информацию про якобы причастность Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова.
  • В марте 2018 года стал известно, что прокуратура открыла дело по факту возможного преступления Портнова. Производство начали по статье "государственная измена".
  • В свою очередь экс-первый заместитель главы АП заявил, что будет судиться с СБУ, которая заявила про его госизмену.
  • Уже в марте 2019 года суд признал недостоверной информацию о том, что прокуратура возбудила, а СБУ будет расследовать дело относительно Портнова по статье государственная измена.
  • 19 мая 2019 года экс-заместитель главы администрации президента беглого Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о возвращении в Украину.
  • После этого он начал подавать в Государственное бюро расследований заявления с обвинениями пятого президента Украины Петра Порошенко в совершении преступлений.

Украинская правда

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Темы: Портнов СБУ прокуратура


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