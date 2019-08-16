СБУ закрыла дело о "госизмене", где упоминался Портнов

Источник: Андрей Портнов

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

Дословно: "Фейковые усилия Порошенко привязать меня к делу о госизмене и якобы моем участии в оккупации Крыма получили свое процессуальное завершение. Уголовное дело закрыто".

Детали: В качестве подтверждения своих слов Портнов привел письма из прокуратуры АР Крым и СБУ.

В письме прокуратуры адвокату Портнова сообщается, что 15 августа уголовное производство по признакам совершения уголовного преступления по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена) закрыто в связи с отсутствием в деянии состава уголовного преступления.

Кроме того, у прокуратуры нет производств, в которых Портнов имеет процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого.

В свою очередь письмо СБУ адвокату Портнова гласит, что Портнову о подозрении не сообщали и в розыск не объявляли.

Что предшествовало: Главное управление СБУ в Крыму проводило расследование дела о государственной измене, в рамках которого проверяло причастность Портнова к подготовке документов, способствовавших оккупации Крыма.

2 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства и решил взыскать с Министерства юстиции и Госказначейства почти 7 млн грн в его пользу.

Напомним: