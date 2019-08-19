Разумков не відповів, чи продовжиться нинішня культурна політика щодо РФ
Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що є прихильником підтримки української державної мови "механізмом пряника", при цьому, не відповівши на питання про збереження існуючої культурної політики щодо Росії.
Про це він розповів в інтерв'ю "Новому времени"
"Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили поруч і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя", - заявив Разумков, відповідаючи на питання про свої уподобання.
На питання, чи означає це, що та культурна політика, яку проводив уряд Порошенка, в тому числі мовні квоти, заборона російських соцмереж, обмеження книжкової продукції з Росії, припиниться, Разумков не відповів.
"Я прихильник того, щоб підтримувати українську державну мову, але діяти механізмом пряника, як і говорив президент Зеленський. Наприклад, введення пільг на виробництво україномовного телевізійного контенту, пільг для бізнесу, який створює україномовний контент", - заявив натомість він.
Разумков також зазначив, що не планує продовжувати традицію українських чиновників не спілкуватися з російськими ЗМІ.
"Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", - заявив Разумков, який нещодавно дав інтерв'ю російському виданню "КоммерсантЪ".
Нагадуємо:
- За президентства Петра Порошенка на радіо й телебаченні було запроваджено квоти для підтримки державної мови, а також Верховна Рада встигла ухвалити закон про мову, згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.
- Через гібридну війну Росії проти України та пропагандистську роботу російських каналів в Україні створили Міністерство інформаційної політики, а низку російських ресурсів та соцмереж заборонили.
- Команда президента Володимира Зеленського, який до виборів був переважно російськомовним, заявляла, що мовний закон потрібно скасувати, а мовні квоти для радіо та телебачення – переглянути.
- Після парламентських виборів Разумков заявив, що говоритиме у Верховній раді українською, проте переходити повністю на одну мову вважає неправильним.
- Раніше Разумков заявляв також, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму - щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків"