Разумков не ответил, продолжится ли нынешняя культурная политика в отношении РФ

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка "механизмом пряника", при этом, не ответив на вопрос о сохранении существующей культурной политики в отношении России.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени"

"Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", — заявил Разумков, отвечая на вопрос о своих предпочтениях.

На вопрос, означает ли это, что та культурная политика, которую проводило правительство Порошенко, в том числе языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России, прекратится, Разумков не ответил.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - заявил вместо этого он.

Разумков также отметил, что не планирует продолжать традицию украинских чиновников не общаться с российскими СМИ.

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", — заявил Разумков, который недавно дал интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

Напомним: