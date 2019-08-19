Разумков не ответил, продолжится ли нынешняя культурная политика в отношении РФ

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Понедельник, 19 августа 2019, 04:14

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что является сторонником поддержки украинского государственного языка "механизмом пряника",  при этом, не ответив на вопрос о сохранении существующей культурной политики в отношении России.

Об этом он рассказал в интервью "Новому времени"

"Я думаю, все же мы настолько многокультурная нация, что с учетом нашей истории у нас не может быть какой‑то одной культуры. Мы все с вами ходили еще в советские школы, где прекрасно учили рядом и Шевченко, и Пушкина, читали Булгакова и Гоголя", — заявил Разумков, отвечая на вопрос о своих предпочтениях.

На вопрос, означает ли это, что та культурная политика, которую проводило правительство Порошенко, в том числе языковые квоты, запрет российских соцсетей, ограничение книжной продукции из России, прекратится, Разумков не ответил.

"Я сторонник того, чтобы поддерживать украинский государственный язык, но действовать механизмом пряника, как и говорил президент Зеленский. Например, введение льгот на производство украиноязычного телевизионного контента, льгот для бизнеса, создающего украиноязычный контент", - заявил вместо этого он.

Разумков также отметил, что не планирует продолжать традицию украинских чиновников не общаться с российскими СМИ.

"Я тоже не давал интервью российским СМИ очень давно, но, если мы с вами говорим о подходах, я готов общаться и сотрудничать со СМИ, которые не вредят моей стране", —  заявил Разумков, который недавно дал интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

Напомним:

  • При президентстве Петра Порошенко на радио и телевидении были введены квоты для поддержки государственного языка, а также Верховная Рада успела принять закон о языке, согласно которому украинский является обязательным для государственного сектора и публичной сферы.
  • Из-за гибридной войны России против Украины и пропагандистской работы российских каналов в Украине создали Министерство информационной политики, а ряд российских ресурсов и соцсетей запретили.
  • После парламентских выборов Разумков заявил, что  будет говорить в Верховной Раде на украинском, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
  • Ранее Разумков заявлял также, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма – чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений".

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Темы: Слуга народа Разумков Дмитрий культура язык Росcия


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