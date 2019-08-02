Суд заявляє про можливий тиск через справу про націоналізацію Приватбанку
Джерело: брифінг представниці прес-служби ГПУ
Генеральна прокуратура проситиме про відсторонення 3 столичних та одного одеського суддю, яких підозрюють у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
Представниця прес-служби ГПУ: "Заступник Генерального прокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про відсторонення даних суддів від займаних посад, а також обрання запобіжного заходу.
На наступному тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко проведе чергову нараду та заслухає слідчих і прокурорів у цій справі".
Деталі: Окрім підозр, які у п’ятницю ГПУ вручила трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського районного суду Одеси, слідство також провело перші допити.
Що було раніше: 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще 3 суддям вручили підозри.
Їх підозрюють у перешкоджанні діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, постановленні завідомо неправосудних рішень та втручанні в діяльність судових органів.
Детальніше про справу читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду
Історія питання:
- 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
- 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонивСергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
- Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
- За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
- У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.