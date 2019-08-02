Суд заявляє про можливий тиск через справу про націоналізацію Приватбанку

Джерело: брифінг представниці прес-служби ГПУ

Генеральна прокуратура проситиме про відсторонення 3 столичних та одного одеського суддю, яких підозрюють у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Представниця прес-служби ГПУ: "Заступник Генерального прокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про відсторонення даних суддів від займаних посад, а також обрання запобіжного заходу.

На наступному тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко проведе чергову нараду та заслухає слідчих і прокурорів у цій справі".

Деталі: Окрім підозр, які у п’ятницю ГПУ вручила трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського районного суду Одеси, слідство також провело перші допити.

Що було раніше: 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще 3 суддям вручили підозри.

Їх підозрюють у перешкоджанні діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, постановленні завідомо неправосудних рішень та втручанні в діяльність судових органів.

Детальніше про справу читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

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