Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд заявляє про можливий тиск через справу про націоналізацію Приватбанку

П'ятниця, 2 серпня 2019, 17:10

Джерело: брифінг представниці прес-служби ГПУ

Генеральна прокуратура проситиме про відсторонення 3 столичних та одного одеського суддю, яких підозрюють у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.

Представниця прес-служби ГПУ: "Заступник Генерального прокурора Сергій Кізь планує звернутися до Вищої ради правосуддя та до суду з клопотанням про відсторонення даних суддів від займаних посад, а також обрання запобіжного заходу.

На наступному тижні Генеральний прокурор України Юрій Луценко проведе чергову нараду та заслухає слідчих і прокурорів у цій справі".

Деталі: Окрім підозр, які у п’ятницю ГПУ вручила трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського районного суду Одеси, слідство також провело перші допити.

Що було раніше: 2 серпня голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку та ще 3 суддям вручили підозри.

Їх підозрюють у перешкоджанні діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів, постановленні завідомо неправосудних рішень та втручанні в діяльність судових органів.

Детальніше про справу читайте в матеріалі УП "Вовчий суд" у голосах. Хто засвітився на плівках НАБУ з Окружного адмінсуду

Історія питання:

  • 10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.
  • 15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонивСергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
  • 26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва
  • Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
  • НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.
  • У відповідь суд заявив про тиск. Голова суду Павло Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
  • 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
  • ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.

Українська правда
Теми: ОАСКсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
ОАСК
Суддів, що порушили присягу, варто позбавити високих "пенсій" за кошти громадян 
Суддя ОАСК Аблов намагається піти у відставку із пожиттєвими виплатами – ЦПК
Судова реформа: що відбулося і що далі?
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: