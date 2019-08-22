Члени ВРП перед невдалим відстороненням Вовка їздили в Офіс Зеленського
Джерело: розслідування Слідства.Інфо, офіційна відповідь на запит Вищої ради правосуддя.
Члени Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента напередодні розгляду клопотання про відсторонення екс-голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка й судді Ігоря Погрібніченка.
Дослівно відповідь ВРП: "… 14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом президента, стосовно обговорень питань судово-правової реформи".
Деталі: Візит членів ВРП до Офісу президента відбувся напередодні розгляду клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка й Ігоря Погрібніченка.
Володимир Говоруха і Андрій Овсієнко були доповідачами під час цього розгляду. 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити суддів Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.
Розслідуючи ці факти, журналісти Слідства.Інфо поцікавилися в членів Комісії, чи дійсно вони зустрічалися в Офісі президента з представниками ВРП.
Член комісії Андрій Козлов повідомив, що не має інформації про такі зустрічі.
Дослівно Козлов: "Вперше чую. Якщо зустрічі відбувалися, то мене на них явно не запрошували… Якщо таке було, то це був чийсь дивний переговорний майданчик".
Що відбулося раніше: Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що склав свої повноваження на час розслідування Генпрокуратури.
Знати більше: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"
Передісторія:
- На початку серпня президент Зеленський затвердив положення про Комісію з питань правової реформи.
- За версією слідства, голова ОАСК Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".
- Записи розмов судді оприлюднило НАБУ.
- 26 липня НАБУ та ГПУ провели обшук в Окружному адмінсуді Києва.
- НАБУ також оприлюднило записи розмов нібито суддів ОАСК, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади. Вовк заявив, що опубліковані записи – брехня.
- 30 липня Вовка і ще трьох суддів викликали до ГПУ, щоб вручити підозри і допитати.
- ГПУ також викликала на допит уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову та голову Державної судової адміністрації Зіновія Холоднюка, які фігурують на оприлюднених записах.
- 2 серпня в ГПУ допитали суддів Окружного адмінсуду Павла Вовка, Євгенія Аблова та Ігоря Погрібніченка й підготували їм підозри.
- 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити суддів Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.
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