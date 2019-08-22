Члени ВРП перед невдалим відстороненням Вовка їздили в Офіс Зеленського

Джерело: розслідування Слідства.Інфо, офіційна відповідь Вищої ради правосуддя на запит

Члени Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та Андрій Овсієнко відвідували Офіс президента напередодні розгляду клопотання про відсторонення екс-голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка й судді Ігоря Погрібніченка.

Дослівно відповідь ВРП: "… 14 серпня 2019 року голова Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха та 15 серпня 2019 року член Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко взяли участь в експертних зустрічах, організованих Офісом президента, стосовно обговорень питань судово-правової реформи".

Деталі: Візит членів ВРП до Офісу президента відбувся напередодні розгляду клопотання Генпрокуратури про відсторонення суддів Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка й Ігоря Погрібніченка.

Володимир Говоруха і Андрій Овсієнко були доповідачами під час цього розгляду. 20 серпня ВРП відмовилася відсторонити суддів Вовка та Погрібніченка від здійснення правосуддя.

Розслідуючи ці факти, журналісти Слідства.Інфо поцікавилися в членів Комісії, чи дійсно вони зустрічалися в Офісі президента з представниками ВРП.

Член комісії Андрій Козлов повідомив, що не має інформації про такі зустрічі.

Дослівно Козлов: "Вперше чую. Якщо зустрічі відбувалися, то мене на них явно не запрошували… Якщо таке було, то це був чийсь дивний переговорний майданчик".

Що відбулося раніше: Голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк заявив, що склав свої повноваження на час розслідування Генпрокуратури.

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