Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского

Источник: расследование Следствия.Инфо, официальный ответ на запрос Высшего совета правосудия

Члены Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченка.

Дословно ответ ВРП: "... 14 августа 2019 председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом президента, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы".

Детали: Визит членов ВРП в Офис президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченка.

Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками во время этого разбирательства. 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

Расследуя эти факты, журналисты Следствия.Инфо поинтересовались у членов Комиссии, действительно ли они встречались в Офисе президента с представителями ВРП.

Член комиссии Андрей Козлов сообщил, что не располагает информацией о таких встречах.

Дословно Козлов: "Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали... Если такое было, то это был чья-то странная переговорная площадка".

Что произошло раньше: Председатель Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что сложил свои полномочия на время расследования Генпрокуратуры.

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