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Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского

Четверг, 22 августа 2019, 11:31
Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского

Источник: расследование Следствия.Инфо, официальный ответ Высшего совета правосудия на запрос 

Члены Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченка.

Дословно ответ ВРП: "... 14 августа 2019 председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом президента, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы".

Детали: Визит членов ВРП в Офис президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченка.

Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками во время этого разбирательства. 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

Расследуя эти факты, журналисты Следствия.Инфо поинтересовались у членов Комиссии, действительно ли они встречались в Офисе президента с представителями ВРП.

Член комиссии Андрей Козлов сообщил, что не располагает информацией о таких встречах.

Дословно Козлов: "Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали... Если такое было, то это был чья-то странная переговорная площадка".

Что произошло раньше: Председатель Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что сложил свои полномочия на время расследования Генпрокуратуры.

Знать больше: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

 Предыстория:

  • В начале августа президент Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы.
  • По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Записи разговоров судьи обнародовало НАБУ.
  • 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыск в Окружном административном суде Киева.
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • 2 августа в ГПУ допросили судей Окружного админсуда Павла Вовка, Евгения Аблова и Игоря Погрибниченка и подготовили им подозрения.
  • 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВСПсудОфис президента
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