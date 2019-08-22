Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского
Источник: расследование Следствия.Инфо, официальный ответ на запрос Высшего совета правосудия
Члены Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченка.
Дословно ответ ВРП: "... 14 августа 2019 председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом президента, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы".
Детали: Визит членов ВРП в Офис президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченка.
Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками во время этого разбирательства. 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.
Расследуя эти факты, журналисты Следствия.Инфо поинтересовались у членов Комиссии, действительно ли они встречались в Офисе президента с представителями ВРП.
Член комиссии Андрей Козлов сообщил, что не располагает информацией о таких встречах.
Дословно Козлов: "Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали... Если такое было, то это был чья-то странная переговорная площадка".
Что произошло раньше: Председатель Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что сложил свои полномочия на время расследования Генпрокуратуры.
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Предыстория:
- В начале августа президент Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы.
- По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
- Записи разговоров судьи обнародовало НАБУ.
- 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыск в Окружном административном суде Киева.
- НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
- 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
- ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
- 2 августа в ГПУ допросили судей Окружного админсуда Павла Вовка, Евгения Аблова и Игоря Погрибниченка и подготовили им подозрения.
- 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.
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