Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского

1152 просмотра
Четверг, 22 августа 2019, 11:31

Источник: расследование Следствия.Инфо, официальный ответ на запрос Высшего совета правосудия 

Члены Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко посещали Офис президента накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и судьи Игоря Погрибниченка.

Дословно ответ ВРП: "... 14 августа 2019 председатель Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и 15 августа 2019 член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко приняли участие в экспертных встречах, организованных Офисом президента, относительно обсуждений вопросов судебно-правовой реформы".

Детали: Визит членов ВРП в Офис президента состоялся накануне рассмотрения ходатайства Генпрокуратуры об отстранении судей Окружного админсуда Киева Павла Вовка и Игоря Погрибниченка.

Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко были докладчиками во время этого разбирательства. 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

Расследуя эти факты, журналисты Следствия.Инфо поинтересовались у членов Комиссии, действительно ли они встречались в Офисе президента с представителями ВРП.

Член комиссии Андрей Козлов сообщил, что не располагает информацией о таких встречах.

Дословно Козлов: "Впервые слышу. Если встречи происходили, то меня на них явно не приглашали... Если такое было, то это был чья-то странная переговорная площадка".

Что произошло раньше: Председатель Окружного админсуда Киева Вовк заявил, что сложил свои полномочия на время расследования Генпрокуратуры.

Знать больше: "Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"

 Предыстория:

  • В начале августа президент Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам правовой реформы.
  • По версии следствия, председатель ОАСК Павел Вовк хотел избежать квалификационного оценивания и для этого "начал создавать искусственные препятствия в деятельности отдельных членов ВККС".
  • Записи разговоров судьи обнародовало НАБУ.
  • 26 июля НАБУ и ГПУ провели обыск в Окружном административном суде Киева.
  • НАБУ также обнародовало записи разговоров якобы судей ОАСК, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. Вовк заявил, что опубликованные записи – ложь.
  • 30 июля Вовка и еще трех судей вызвали в ГПУ, чтобы вручить подозрения и допросить.
  • ГПУ также вызвала на допрос уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову и председателя Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка, которые фигурируют на обнародованных записях.
  • 2 августа в ГПУ допросили судей Окружного админсуда Павла Вовка, Евгения Аблова и Игоря Погрибниченка и подготовили им подозрения.
  • 20 августа ВРП отказалась отстранить судей Вовка и Погрибниченка от правосудия.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Высший совет правосудия суд Офис президента


powered by lun.ua
Материалы по теме
ВСП отказался отстранить скандального судью Вовка 20 августа 2019, 16:49
ГПУ просит отстранить от работы главу Окружного админсуда 14 августа 2019, 18:40
Дело судей ОАСК: Высший совет правосудия подготовил жалобу в ГПУ 2 августа 2019, 16:19
Все новости
Главные новости
Члены ВРП перед неудачным отстранением Вовка ездили в Офис Зеленского
МИД РФ – Зеленскому: Вам подсунули бессмысленный набор букв
Зеленский назвал условия возвращения России в G8
Работы по разминированию территории возле моста в Станице Луганской завершены - ОБСЕ
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

советы

26 минут и с кофе: как спать днем, чтобы просыпаться бодрым

здоровье

Ячмень на глазу: как лечить и чего не делать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів