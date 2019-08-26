ГПУ повідомила Канаді, що підстав для санкцій щодо Портнова більше немає

Джерело: лист ГПУ на адресу посольства України в Канаді та МЗС і міжнародної торгівлі Канади, пише "Новое время"

Генеральна прокуратура України повідомила Канаді, що юридичні підстави для перебування Андрія Портнова під санкціями, запровадженими у березня 2014 року, відсутні.

Деталі: У листі зазначається, що станом на 29 липня 2019 року щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що він не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

Документ підписано заступником Генпрокурора України Сергієм Кизем.

Що передувало: Екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов перебував у Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна), який було введено в дію 5 березня 2014 року.

Даним рішенням заморожувалися усі активи фігурантів, виявлені у Канаді, заборонялися будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування вступати умайнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

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