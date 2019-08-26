ГПУ повідомила Канаді, що підстав для санкцій щодо Портнова більше немає

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Понеділок, 26 серпня 2019, 15:56

Джерело: лист ГПУ на адресу посольства України в Канаді та МЗС і міжнародної торгівлі Канади, пише "Новое время"  

Генеральна прокуратура України повідомила Канаді, що юридичні підстави для перебування Андрія Портнова під санкціями, запровадженими у березня 2014 року, відсутні. 

Деталі: У листі зазначається, що станом на 29 липня 2019 року щодо Портнова не проводиться досудових розслідувань і що він не має процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого або підсудного.

Документ підписано заступником Генпрокурора України Сергієм Кизем. 

 

Що передувало: Екс-заступник глави АП часів Януковича Андрій Портнов перебував у Списку до Положення про заморожування активів корумпованих іноземних посадових осіб (Україна), який було введено в дію 5 березня 2014 року. 

Даним рішенням заморожувалися усі активи фігурантів, виявлені у Канаді, заборонялися будь-кому в Канаді, а також канадським громадянам незалежно від місця їх перебування вступати умайнові відносини з особами, на яких накладено санкції, вести з ними фінансові розрахунки, надавати фінансові послуги.

Нагадаємо:

  • Андрій Портнов був радником Віктора Януковича у 2011-2014 роках, заступником глави АП Януковича, членом Ради Нацбанку України. У 2005-2010 роках був головним юристом команди Юлії Тимошенко. 
  • Портнов виграв суд до ГПУ про захист честі, гідності та ділової репутації: суд визнав дії Генпрокуратури щодо Портнова "протиправними, весь обсяг інформації про нібито його причетність до трагічних подій на Майдані в лютому 2014 року недостовірним і невідповідним дійсності, зобов'язавши відновити його порушені права".
  • У 2014 році Портнова було внесено до санкційного списку ЄС, однак екс-посадовець отримав шенгенську візу у Швейцарії.
  • У 2015 році ГПУ оголосила підозру Портнову у тому, що він "незаконно заволодів" своєю викладацькою зарплатою, його було оголошено в розшук.
  • У жовтні 2015 року стало відомо, що Суд Європейського союзу, розташований у Люксембурзі, зняв санкції з Портнова, а Печерський райсуд Києва зобов'язав слідство припинити розшук Портнова. 
  • Прокуратура Криму перевіряла інформацію про нібито причетність Портнова до постанови Верховної Ради Криму під час початку окупації півострова.  
  • У березні 2018 року стало відомо, що покуратура відкрила справу за фактом можливого злочину Портнова. Провадження порушили статтею "державна зрада".
  • У свою чергу екс-перший заступник глави АП заявив, що буде судитися з СБУ, яка заявила про його державну зраду.
  • Вже в березні 2019 року суд визнав недостовірною інформацію про те, що прокуратура порушила, а СБУ буде розслідувати справу щодо Портнова за статтею державна зрада.
  • 19 травня 2019 року екс-заступник глави адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив про повернення в Україну.
  • Після цього він почав подавати до Державного бюро розслідувань заяви зі звинуваченнями п’ятого президента України Петра Порошенка у скоєнні злочинів.
  • 16 серпня Служба безпеки закрила кримінальне провадження про державну зраду, в якій згадувався Портнов.
  • 2 серпня Печерський райсуд Києва задовольнив позов Портнова про захист честі та гідності й вирішив стягнути з Міністерства юстиції та Держказначейства майже 7 мільйонів гривень на його користь.

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Теми: Портнов санкції США Генпрокуратура


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