У нового прем’єра Гончарука 1,9 мільйона заробітку за рік і орендоване житло

Джерело: декларація Олексія Гончарука, подана 29 серпня

Новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук задекларував 1,850 мільйона гривень доходу за минулий рік.

Деталі: Більшу частину коштів (майже 1,789 мільйона гривень) нинішний чиновник вказав як "дохід від зайняття підприємницькою діяльністю". Ще трохи більше 60 тисяч гривень Гончарук отримав як заробітню плату в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

На банківських рахунках та готівкою новий голова Кабміну має 258,4 тисячі гривень, 84 тисяч доларів і 36 тисяч євро.

Власної нерухомості Гончарук немає. Він зареєстрований у Чернігові – у квартирі брата. У Києві орендує квартиру на 78 квадратних метрів. Щоправда, вартості оренди не вказує.

Прем’єр володіє автівкою Jaguar X-Type 2007 року.

Гончаруку належить третина нідерландської компанії "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." та частка у садовому товаристві "Астрон".

Також новий міністр вказав членство у громадських організаціях "Сила людей", "Офіс ефективного регулювання", "Люди важливі" та у Національній асоціації адвокатів.

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