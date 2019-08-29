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У нового прем’єра Гончарука 1,9 мільйона заробітку за рік і орендоване житло

Четвер, 29 серпня 2019, 23:38

Джерело: декларація Олексія Гончарука, подана 29 серпня

Новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук задекларував 1,850 мільйона гривень доходу за минулий рік.

Деталі: Більшу частину коштів (майже 1,789 мільйона гривень) нинішний чиновник вказав як "дохід від зайняття підприємницькою діяльністю". Ще трохи більше 60 тисяч гривень Гончарук отримав як заробітню плату в Офісі ефективного регулювання (BRDO).

На банківських рахунках та готівкою новий голова Кабміну має 258,4 тисячі гривень, 84 тисяч доларів і 36 тисяч євро.

Власної нерухомості Гончарук немає. Він зареєстрований у Чернігові – у квартирі брата. У Києві орендує квартиру на 78 квадратних метрів. Щоправда, вартості оренди не вказує.

Прем’єр володіє автівкою Jaguar X-Type 2007 року.

Гончаруку належить третина нідерландської компанії "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." та частка у садовому товаристві "Астрон".

Також новий міністр вказав членство у громадських організаціях "Сила людей", "Офіс ефективного регулювання", "Люди важливі" та у Національній асоціації адвокатів.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Історія питання:

  • 29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука
  • Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.
  • Після цього депутати затвердили весь склад уряду, залишивши в ньому попередніх міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.

Соня Лукашова, УП
Теми: ГончарукКабінет міністрів
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