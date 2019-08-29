У нового прем’єра Гончарука 1,9 мільйона заробітку за рік і орендоване житло
Джерело: декларація Олексія Гончарука, подана 29 серпня
Новопризначений прем’єр-міністр Олексій Гончарук задекларував 1,850 мільйона гривень доходу за минулий рік.
Деталі: Більшу частину коштів (майже 1,789 мільйона гривень) нинішний чиновник вказав як "дохід від зайняття підприємницькою діяльністю". Ще трохи більше 60 тисяч гривень Гончарук отримав як заробітню плату в Офісі ефективного регулювання (BRDO).
На банківських рахунках та готівкою новий голова Кабміну має 258,4 тисячі гривень, 84 тисяч доларів і 36 тисяч євро.
Власної нерухомості Гончарук немає. Він зареєстрований у Чернігові – у квартирі брата. У Києві орендує квартиру на 78 квадратних метрів. Щоправда, вартості оренди не вказує.
Прем’єр володіє автівкою Jaguar X-Type 2007 року.
Гончаруку належить третина нідерландської компанії "Глобал Хелс Резолюшен Патісіпейшен БІ.ВІ." та частка у садовому товаристві "Астрон".
Також новий міністр вказав членство у громадських організаціях "Сила людей", "Офіс ефективного регулювання", "Люди важливі" та у Національній асоціації адвокатів.
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Історія питання:
- 29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука.
- Також Верховна Рада призначила посадовців так званої президентської квоти: міністра оборони Андрія Загороднюка, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та голову Служби безпеки України Івана Баканова.
- Після цього депутати затвердили весь склад уряду, залишивши в ньому попередніх міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.