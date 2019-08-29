У нового премьера Гончарука 1,9 миллиона заработка за год и съемное жилье
Источник: декларация Алексея Гончарука, поданная 29 августа
Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 миллиона гривен дохода за прошлый год.
Детали: Большую часть денег (почти 1,789 миллиона гривен) нынешний чиновник указал как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Еще чуть больше 60 тысяч гривен Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).
На банковских счетах и наличными у нового главы Кабмина есть 258,4 тысячи гривен, 84 тысяч долларов и 36 тысяч евро.
Собственной недвижимости у Гончарука нет. Он зарегистрирован в Чернигове – в квартире брата. В Киеве арендует квартиру на 78 квадратных метров. Правда, стоимости аренды не указывает.
Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.
Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".
Также новый министр указал членство в общественных организациях "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важны" и в Национальной ассоциации адвокатов.
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История вопроса:
- 29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министром Алексея Гончарука.
- Также Верховная Рада назначила чиновников так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова.
- После этого депутаты утвердили весь состав правительства, оставив в нем предыдущих министра внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркарову.