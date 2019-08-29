У нового премьера Гончарука 1,9 миллиона заработка за год и съемное жилье

Источник: декларация Алексея Гончарука, поданная 29 августа

Новоназначенный премьер-министр Алексей Гончарук задекларировал 1,850 миллиона гривен дохода за прошлый год.

Детали: Большую часть денег (почти 1,789 миллиона гривен) нынешний чиновник указал как "доход от занятия предпринимательской деятельностью". Еще чуть больше 60 тысяч гривен Гончарук получил как заработную плату в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

На банковских счетах и ​​наличными у нового главы Кабмина есть 258,4 тысячи гривен, 84 тысяч долларов и 36 тысяч евро.

Собственной недвижимости у Гончарука нет. Он зарегистрирован в Чернигове – в квартире брата. В Киеве арендует квартиру на 78 квадратных метров. Правда, стоимости аренды не указывает.

Премьер владеет машиной Jaguar X-Type 2007 года.

Гончаруку принадлежит треть нидерландской компании "Глобал Хелс Резолюшен Патисипейшен БИ.ВИ." и доля в садовом обществе "Астрон".

Также новый министр указал членство в общественных организациях "Сила людей", "Офис эффективного регулирования", "Люди важны" и в Национальной ассоциации адвокатов.

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