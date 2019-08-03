США розробляють нові ракетні системи

США працюють над мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет.

Про це заявив міністр оборони США Марк Еспер, пише DW.

Після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) Вашингтон прискорює розробку нових ракетних систем.

США вже почали роботу над "мобільними системами неядерних крилатих і балістичних ракет наземного базування", заявив Еспер.

За його словами, нова ракетна програма поки що перебуває на "ранній стадії".

Сполучені Штати сумлінно дотримувалися своїх зобов'язань в рамках угоди, підкреслив міністр. При цьому Еспер звинуватив Росію в "тривалих і неодноразових порушеннях" ДРСМД.

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