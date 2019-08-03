У зоні ООС поранено військовослужбовця

Джерело: Прес-центр Операції об'єднаних сил

У суботу бойовики порушили режим припинення вогню шість разів, внаслідок обстрілу один військовослужбовець ООС зазнав поранень.

Деталі: За повідомленням штабу, проросійські бойовики обстрілювали позиції сил Операції ОС з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Мар'їнки із застосуванням стрілецької зброї, біля Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріли велися біля Кримського та Майорського - із застосуванням підствольних гранатометів та стрілецької зброї, біля н.п. Південне та Новолуганське.