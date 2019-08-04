Українські веслувальники виграли два "срібла" на молодіжному Чемпіонаті світу

Українcькі спортсмени Павло Борсук та Іван Семикін вибороли "срібло" на молодіжному Чемпіонату світу U-23 з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Федерацію каное України.

Борсук подолав дистанцію у 200 метрів за 41,605 с, поступившись "золотом" переможцям на 0,018 секунди. Семикіну для "золота" не вистачило 0,118 секунди, він подолав 200 м. за 35,178 с.

Чемпіонат світу проходить у Пітешті (Румунія), у заключний день змагань 4 серпня українці боротимуться за вихід у фінал ще у 9 видах програми.