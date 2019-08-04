Українські веслувальники виграли два "срібла" на молодіжному Чемпіонаті світу

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Неділя, 4 серпня 2019, 09:28

Українcькі спортсмени Павло Борсук та Іван Семикін вибороли "срібло"  на молодіжному Чемпіонату світу U-23 з веслування на байдарках і каное.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням  на Федерацію каное України.

Борсук подолав дистанцію у 200 метрів за 41,605 с, поступившись "золотом" переможцям на 0,018 секунди. Семикіну для "золота" не вистачило 0,118 секунди, він подолав 200 м. за 35,178 с. 

Чемпіонат світу проходить у Пітешті (Румунія), у заключний день змагань 4 серпня українці боротимуться за вихід у фінал ще у 9  видах програми. 

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Теми: спорт


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