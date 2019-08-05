ТБ показало президента Туркменістану біля "Дверей пекла", щоб розвіяти чутки про смерть

Джерело: Радіо Азатлик

Державне телебачення Туркменістану вперше за більш ніж десять днів показало ролик з президентом Гурбангули Бердимухамедовим на тлі чуток про його смерть.

Деталі: У вечірній програмі "Ватан" туркменського телебачення 4 серпня показали сюжет про "активний відпочинок" Бердимухамедова під час відпустки. У репортажі туркменський лідер їздить на велосипеді, ходить на коні і стріляє з автоматичної зброї.

Також, за повідомленням державного ТБ, Бердимухамедов за кермом спортивного автомобіля проїхався пустелею Каракум, доїхавши та палаючого газового кратера Дарваза, більше відомого, як "Двері пекла".

Це його перша поява на ТБ більше ніж за десять днів. Останнього разу його показували 24 липня після того, як поширилися чутки. Але кадри, показані 24 липня, викликали сумніви фахівців телевізійників, які вважають, що зйомки були ідентичні тим, що були показані в програмі "Ватан" від 10 травня 2019 року.

Чому це важливо: Довга відсутність президента Бердимухамедова в суспільному житті і медіа просторі породила різні чутки, в тому числі про його смерті.

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