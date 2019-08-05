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ТБ показало президента Туркменістану біля "Дверей пекла", щоб розвіяти чутки про смерть

Понеділок, 5 серпня 2019, 16:22

Джерело: Радіо Азатлик

Державне телебачення Туркменістану вперше за більш ніж десять днів показало ролик з президентом Гурбангули Бердимухамедовим на тлі чуток про його смерть.

Деталі: У вечірній програмі "Ватан" туркменського телебачення 4 серпня показали сюжет про "активний відпочинок" Бердимухамедова під час відпустки. У репортажі туркменський лідер їздить на велосипеді, ходить на коні і стріляє з автоматичної зброї.

Також, за повідомленням державного ТБ, Бердимухамедов за кермом спортивного автомобіля проїхався пустелею Каракум, доїхавши та палаючого газового кратера Дарваза, більше відомого, як "Двері пекла".

Це його перша поява на ТБ більше ніж за десять днів. Останнього разу його показували 24 липня після того, як поширилися чутки. Але кадри, показані 24 липня, викликали сумніви фахівців телевізійників, які вважають, що зйомки були ідентичні тим, що були показані в програмі "Ватан" від 10 травня 2019 року.

Чому це важливо: Довга відсутність президента Бердимухамедова в суспільному житті і медіа просторі породила різні чутки, в тому числі про його смерті.

Історія питання:

  • 21 липня в соціальних мережах з'явилися повідомлення про те, що глава Туркменістану помер 20 липня через гострої ниркову недостатність.
  • Того ж дня інформаційне агентство ТАСС повідомило, з посиланням на посольство Туркменістану в Росії, про те, що повідомлення про смерть Бердимухамедова не відповідають дійсності.
  • Раніше офіційні ЗМІ повідомляли про те, що глава Туркменістану на цілий місяць пішов у трудову відпустку - з 15 липня по 15 серпня.
  • Бердимухамедов у попередні роки не йшов на такий тривалий відпочинок. Крім того, навіть коли він перебував на відпочинку, державні ЗМІ щодня повідомляли про те, що робить президент країни.

"Українська правда" у Threads

Теми: Туркменістан
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